TOKİ’den arsa alacaklara büyük fırsat! 45 ilde 353 muhtelif arsa müzayedesi için geri sayım başladı

GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 12:07
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 12:11
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) kaçırılmayacak bir fırsatla daha geldi. Başkanlık, 45 ilde 353 muhtelif arsayı müzayede yoluyla satışa çıkaracağını duyurdu. Sanayi, ticaret ve konut amaçlı kullanılabilecek arsalar büyükşehirler de dahil olmak üzere rağbet gören illerde yer alırken, açık artırmaya katılım için ödenecek katılım bedelleri arsaların muhammen bedeline göre 10 bin TL ile 10 milyon TL arasında değişiklik gösteriyor. İşte TOKİ 45 ilde 353 muhtelif arsa müzayedesi hakkında daha fazla detay…

Sanayi, ticaret ve konut arsası almak isteyenler için güzel haber TOKİ’den geldi. Zira başkanlık yüzde 25 peşin ve 48 ay vade ile 45 ilde 353 muhtelif arsayı müzayede ile satışa çıkaracak. Açık artırmaya başvurular yüz yüzenin yanı sıra online olarak da gerçekleştirilebilecek.

MÜZAYEDE NE ZAMAN?

TOKİ’nin satışa çıkaracağı arsalar için başvurular, İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu ile İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle adreslerinden yapılabilecek. Ayrıca, https://muzayede.emlakyonetim.com.tr/ internet adresi üzerinden de katılım sağlanabilecek. 45 ildeki 353 muhtelif arsa için müzayede 16-17 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.

TEMİNAT BEDELİ NE KADAR?

Müzayede de teminat bedelleri ise muhammen bedele göre değişiklik gösterecek. Buna göre teminat bedelleri listesi şu şekilde:

  • Muhammen bedeli 0 – 20.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 10.000-TL
  • Muhammen bedeli 20.001 – 50.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 20.000-TL
  • Muhammen bedeli 50.001 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL
  • Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL
  • Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL
  • Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL
  • Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL
  • Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 10.000.000-TL.

SATIŞA ÇIKAN TOKİ ARSALARI HANGİ İLLERDE?

TOKİ tarafından müzayede yöntemi ile satışa çıkarılan 353 arsanın bulunduğu illerin listesi şu şekilde:

1.       Adıyaman

2.       Adana

3.       Afyonkarahisar

4.       Aksaray

5.       Ankara

6.       Antalya

7.       Aydın

8.       Bartın

9.       Batman

10.   Bitlis

11.   Çorum

12.   Denizli

13.   Diyarbakır

14.   Elazığ

15.   Erzurum

16.   Eskişehir

17.   Gaziantep

18.   Gümüşhane

19.   İstanbul

20.   İzmir

21.   Karabük

22.   Karaman

23.   Kars

24.   Kayseri

25.   Kırıkkale

26.   Kocaeli

27.   Konya

28.   Kütahya

29.   Malatya

30.   Manisa

31.   Mardin

32.   Mersin

33.   Muğla

34.   Muş

35.   Niğde

36.   Osmaniye

37.   Sakarya

38.   Samsun

39.   Şanlıurfa

40.   Şırnak

41.   Tekirdağ

42.   Tokat

43.   Trabzon

44.   Yalova

45.   Zonguldak

TOKİ 45 İLDE 353 ARSA MÜZAYEDESİ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

 

