TOKİ’den arsa alacaklara büyük fırsat! 45 ilde 353 muhtelif arsa müzayedesi için geri sayım başladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) kaçırılmayacak bir fırsatla daha geldi. Başkanlık, 45 ilde 353 muhtelif arsayı müzayede yoluyla satışa çıkaracağını duyurdu. Sanayi, ticaret ve konut amaçlı kullanılabilecek arsalar büyükşehirler de dahil olmak üzere rağbet gören illerde yer alırken, açık artırmaya katılım için ödenecek katılım bedelleri arsaların muhammen bedeline göre 10 bin TL ile 10 milyon TL arasında değişiklik gösteriyor. İşte TOKİ 45 ilde 353 muhtelif arsa müzayedesi hakkında daha fazla detay…