TOKİ’den arsa alacaklara büyük fırsat! 45 ilde 353 muhtelif arsa müzayedesi için geri sayım başladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) kaçırılmayacak bir fırsatla daha geldi. Başkanlık, 45 ilde 353 muhtelif arsayı müzayede yoluyla satışa çıkaracağını duyurdu. Sanayi, ticaret ve konut amaçlı kullanılabilecek arsalar büyükşehirler de dahil olmak üzere rağbet gören illerde yer alırken, açık artırmaya katılım için ödenecek katılım bedelleri arsaların muhammen bedeline göre 10 bin TL ile 10 milyon TL arasında değişiklik gösteriyor. İşte TOKİ 45 ilde 353 muhtelif arsa müzayedesi hakkında daha fazla detay…
Sanayi, ticaret ve konut arsası almak isteyenler için güzel haber TOKİ’den geldi. Zira başkanlık yüzde 25 peşin ve 48 ay vade ile 45 ilde 353 muhtelif arsayı müzayede ile satışa çıkaracak. Açık artırmaya başvurular yüz yüzenin yanı sıra online olarak da gerçekleştirilebilecek.
TOKİ’nin satışa çıkaracağı arsalar için başvurular, İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu ile İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle adreslerinden yapılabilecek. Ayrıca, https://muzayede.emlakyonetim.com.tr/ internet adresi üzerinden de katılım sağlanabilecek. 45 ildeki 353 muhtelif arsa için müzayede 16-17 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.
Müzayede de teminat bedelleri ise muhammen bedele göre değişiklik gösterecek. Buna göre teminat bedelleri listesi şu şekilde:
TOKİ tarafından müzayede yöntemi ile satışa çıkarılan 353 arsanın bulunduğu illerin listesi şu şekilde:
1. Adıyaman
2. Adana
3. Afyonkarahisar
4. Aksaray
5. Ankara
6. Antalya
7. Aydın
8. Bartın
9. Batman
10. Bitlis
11. Çorum
12. Denizli
13. Diyarbakır
14. Elazığ
15. Erzurum
16. Eskişehir
17. Gaziantep
18. Gümüşhane
19. İstanbul
20. İzmir
21. Karabük
22. Karaman
23. Kars
24. Kayseri
25. Kırıkkale
26. Kocaeli
27. Konya
28. Kütahya
29. Malatya
30. Manisa
31. Mardin
32. Mersin
33. Muğla
34. Muş
35. Niğde
36. Osmaniye
37. Sakarya
38. Samsun
39. Şanlıurfa
40. Şırnak
41. Tekirdağ
42. Tokat
43. Trabzon
44. Yalova
45. Zonguldak