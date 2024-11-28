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TOKİ'den arsa almak isteyenlere altın değerinde fırsat! Tam 901 arsa 48 aya varan vadelerle satışta

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
28 Kasım 2024 11:45 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 11:57

Arsa almak isteyenlere yılın son zamanları için müjde verildi. TOKİ, 44 ilde toplam 901 muhtelif arsayı açık artırma yöntemi ile satışa çıkardı. Sudan ucuz arsa fırsatı 44 ilde başlarken süre ise kısıtlı. 28-29 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek satışlarda toplamda 901 arsa yeni sahipleri ile buluşacak.

TOKİ​'den sudan ucuz satılık arsa​ fırsatı duyuruldu. 48 aya varan vadelerle 901 arsa satışa çıktı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yılın son ayına girerken dar gelirliler başta olmak üzere, tüm taşınmaz yatırımcılarına müjdeyi verdi. 44 ilde toplam 901 muhtelif arsayı açık artırma yöntemi ile satışta.

TOKİ'den arsa almak isteyenlere altın değerinde fırsat! Tam 901 arsa sudan ucuz rakamlarla satışta - 1. Resim

TOKİ 901 ARSAYI SATIŞA ÇIKARDI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) birbirinden avantajlı fırsatlarını duyurmaya devam ediyor. Son olarak 28-29 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek satışlarda toplamda 901 arsa açık artırma yöntemiyle satışa çıktı.

Alıcılar konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliği taşıyan bu arsaların satış ayrıntılarını merak ediyor.

TOKİ'den arsa almak isteyenlere altın değerinde fırsat! Tam 901 arsa sudan ucuz rakamlarla satışta - 2. Resim

YÜZDE 25 PEŞİNAT 48 AY VADELİ ARSA SATIŞI

Söz konusu arsalar, yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile yüzde 40 peşinat ve 36 ay vade ödeme fırsatlarıyla satışa çıktı. 

Açık artırmalar, 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul​ Hizmet Binası'nda yapılacak. İnternetten üzerinden de teklif verilebilecek.

TOKİ'den arsa almak isteyenlere altın değerinde fırsat! Tam 901 arsa sudan ucuz rakamlarla satışta - 3. Resim

TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE?

28 Kasım’da satış yapılacak iller şöyle;

  • Şanlıurfa,
  • Balıkesir,
  • Bursa,
  • Giresun,
  • Afyonkarahisar,
  • Amasya,
  • Ankara,
  • Gümüşhane,
  • Hatay,
  • Kocaeli,
  • Sivas,
  • Tekirdağ.

TOKİ'den arsa almak isteyenlere altın değerinde fırsat! Tam 901 arsa sudan ucuz rakamlarla satışta - 4. Resim

29 Kasım’da satış yapılacak iller şöyle;

  • Erzincan,
  • Eskişehir,
  • Gaziantep,
  • Isparta,
  • Karabük,
  • Karaman,
  • Kayseri,
  • Kırıkkale,
  • Kırşehir,
  • Batman,
  • Bayburt,
  • Aksaray,
  • Çorum,
  • Denizli,
  • Burdur,
  • Çankırı,
  • Konya,
  • Mardin,
  • Van.

TOKİ'den arsa almak isteyenlere altın değerinde fırsat! Tam 901 arsa sudan ucuz rakamlarla satışta - 5. Resim

27 Kasım'da satış yapılan iller

  • Adana,
  • Adıyaman,
  • Ağrı,
  • Antalya,
  • Aydın,
  • Diyarbakır,
  • Elazığ,
  • Erzurum,  
  • İstanbul,
  • İzmir,  
  • Malatya,  
  • Mersin,
  • Muğla, 

TOKİ'den arsa almak isteyenlere altın değerinde fırsat! Tam 901 arsa sudan ucuz rakamlarla satışta - 6. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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