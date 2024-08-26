TOKİ'den aylık 9 bin 433 TL'ye ev satışı: Başvurular bugün başladı! Sudan ucuz bu fırsat bir daha gelmez

26 Ağustos 2024 09:51 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 10:09

TOKİ'den kaçılmayacak fırsat penceresi açıldı. TOKİ Çorum Projesi resmen başladı. Dar gelirli vatandaş nefes olacak projenin detayları belli oldu. Sadece 31 adetler konutla sınırlı projede 2+1 ve 3+1 konutlar alıcılarını bekliyor. Çorum Merkez'de yer alan konutlara başvuru için son tarih 29 Ağustos. İşte aylık 9 bin 433 TL'ye ev satış detayları.

TOKİ PROJESi BAŞVURULARI BAŞLADI

Milyonlarca vatandaş artan enflasyon karşısında ayakta kalmaya çalışırken başını sokacak bir evin hayalini kuruyor.

Artan konut kredisi, faizleri ev sahibi olmayı her geçen gün zorlaştırırken TOKİ dar gelirli vatandaşlara desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda TOK, Çorum Merkez Celirkırı Projesi başladı.

Söz konusu projede 31 adet yer alacak. 2+1 ve 3+1 konutların yer aldığı projeye başvurular bugün başladı.

11 adet 2+1, 20 adet 3+1 konutların olduğu TOKİ projesine başvurular 29 Ağustos'a kadar alınacak.

AYLIK ÖDEMESİ İSE 9 BİN 433 LİRA OLACAK

Konutlar kura sistemi ile satışa sunulacak. Konut projesine başvurular e-devlet üzerinden alınıp kuralar 9 Eylül'de çekilecek.

Asil hak sahipleri 16 Eylül'de, yedekler ise 26 Eylül'de imza atacak.

TOKİ projesi, konutlarının fiyatı 1 milyon 509 bin lira ile 2 milyon 477 bin 157 lira arasında değişecek.

TOKİ Çorum Merkez projesini aylık ödemesi ise 9 bin 433 lira ile 13 Bin 152 lira arasında ödenecek.

Başvurularda peşinat oranı, yüzde 25 olacak.