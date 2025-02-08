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TOKİ'den büyük fırsat! 2+1 daire sahibi olabilirsiniz: Taksitler 9.758 TL'den başlayacak
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 | İrem Çınar

TOKİ'den büyük fırsat! 2+1 daire sahibi olabilirsiniz: Taksitler 9.758 TL'den başlayacak

TOKİ, Türkiye'nin farklı illerinde uygun fiyatlı konut satışlarına devam ediyor. Son açıklanan projeler arasında bir şehirde 7 adet 2+1 dairenin satışa çıkacağı duyuruldu. En düşük taksit tutarı ise 9.758 TL’den başlayacak.

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TOKİ'den büyük fırsat! 2+1 daire sahibi olabilirsiniz: Taksitler 9.758 TL'den başlayacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.02.2025
saat ikonu 16:50
|
GÜNCELLEME:
08.02.2025
saat ikonu 16:52

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde uygun fiyatlarla konut satışı gerçekleştirmeye devam ediyor. Farklı şehirlerde yapılan projelerle özellikle dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ, Diyarbakır ilinde yeni bir konut projesine başlandığını duyurdu.

DİYARBAKIR EĞİL’DE 2+1 KONUTLAR SATIŞTA!

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır’ın Eğil ilçesi Dere Mahallesi’nde yer alacak proje kapsamında 7 adet 2+1 daire satışa sunulacak. Toplamda 126 konut, 1 cami ve 1 ticaret merkezi içeren proje dahilinde satılacak konutlar için 195.173,02 TL peşinat, 180 ay vade ve 9.758,65 TL taksitten başlayan fiyatlarla ödeme imkânı sağlanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜRECİ

Diyarbakır Eğil ilçesinde satışa çıkarılacak konutlara başvurular 24 Şubat 2025 tarihinde başlayacak ve 28 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Başvuru yapmak isteyenler 2.000 TL başvuru bedeli ödeyerek T.C. Ziraat Bankası AŞ. tüm şubelerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.
 

Başvuru sürecine ilişkin önemli tarihler şu şekilde:  
 

KURA ÇEKİLİŞİ: 12 Mart 2025
ASİL HAK SAHİPLERİ SÖZLEŞME İMZALAMA TARİHLERİ: 17 - 21 Mart 2025
YEDEK HAK SAHİPLERİ SÖZLEŞME İMZALAMA TARİHİ: 25 Mart 2025
 

Asil hak sahiplerinin sözleşme imzalama işlemlerini tamamlamasının ardından, kalan konutlar için yedek hak sahiplerine hak tanınacak.

KONUTLARA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

TOKİ’nin Diyarbakır Eğil’deki konutlarına başvuruda bulunabilmek için adayların şu şartları karşılaması gerekiyor:

Başvuru sahibinin, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının Türkiye sınırları içerisinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun olmaması.
Başvuru sahibinin, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının daha önce TOKİ’den konut satın almamış olması.
Projenin bulunduğu il sınırları içinde en az 1 yıldır ikamet ediliyor olması veya Diyarbakır il nüfusuna kayıtlı olunması.

 

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