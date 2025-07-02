TOKİ’den büyük fırsat! Uygun fiyatla ev ve iş yeri hayali gerçek oluyor: 9 ilde 643 konut ve 232 iş yeri satışa çıktı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Temmuz ayında da konut, iş yeri ve arsa satışlarına açık artırma ile devam ediyor. Ay boyunca sürecek satış programı kapsamında, 9 ilde toplam 643 konut ve 232 iş yeri yeni sahiplerini bulacak. Açık artırmalar 1 Temmuz’da başladı, 3 Temmuz’a kadar devam edecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından düzenlenen açık artırmalar başladı. İstanbul’daki TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu ile Ankara’daki İlbank Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen etkinliklere fiziki olarak katılım sağlanabiliyor. Bunun yanı sıra, isteyen vatandaşlar açık artırmalara Emlak Müzayede platformu üzerinden çevrim içi olarak da dahil olabiliyor. Ancak çevrim içi katılım sağlamak isteyenlerin başvurularını, satıştan en az bir iş günü önce tamamlaması gerekiyor.

HANGİ GÜN HANGİ İL?

Açık artırma programı 1 Temmuz itibarıyla başladı. Satış programı kapsamında;

2 Temmuz Salı günü Samsun’da: 257 konut ve 16 iş yeri,

3 Temmuz Çarşamba günü Bingöl’de: 165 konut ve 150 iş yeri, aynı gün Diyarbakır’da: 40 konut satışa çıkacak.

Tüm açık artırmalar, belirtilen illerde saat 10:30’da başlayacak.

TEMİNAT BEDELLERİ NE KADAR?

Açık artırmalara katılmak isteyenlerin, satışa sunulan taşınmazların muhammen bedeline göre belirlenen teminat tutarlarını yatırmaları gerekiyor. Tutarlar şu şekilde:

3 milyon TL’ye kadar olan taşınmazlar için: 300.000 TL

3-6 milyon TL arası: 600.000 TL

6-12 milyon TL arası: 1.200.000 TL

12-24 milyon TL arası: 2.400.000 TL

24 milyon TL ve üzeri için: 4.800.000 TL

Açık artırmalarla ilgilenenler, satılacak taşınmazlara ilişkin tüm detaylara ve başvuru şartlarına emlakmuzayede.com.tr adresinden ulaşabiliyor.