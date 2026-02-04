TOKİ’den çok konuşulacak kampanya! 120 ay vade ile ev ve iş yeri imkanı: Yüzde 10, yüzde 25, yüzde 30 peşinatla 46 ilde gayrimenkul

Menü Kapat
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Şubat 04, 2026 14:45
TOKİ yine çok konuşulacak bir kampanya ile gündeme geldi. Arsa satışları ile dikkat çeken Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bu sefer 46 ile 460 gayrimenkulü açık artırma ile satışa çıkaracak. Kampanya kapsamında konutlarda yüzde 25 peşinat gerekirken, işyerlerinde yüzde 10, yüzde 25, yüzde 30 peşinat imkanı sunulacak. İşte TOKİ gayrimenkul satışına dair ayrıntılar…

Konut ve işyeri satın almak isteyenler için müjdeli haber TOKİ'den geldi. Kurum 46 ilde 460 gayrimenkulü açık artırma ile satışa çıkaracağını duyurdu.  Emlak Yönetim resmi sitesinde yer alan bilgilere göre konut ve işyeri müzayedesine katılmak isteyenlerin ödeyeceği teminat bedelleri gayrimenkullerin muhammen bedeline göre değişiklik gösterecek. Bu kapsamda en az teminat bedeli 100 bin TL olurken, en yüksek muhammen bedel ise bir milyon TL olacak. İşte TOKİ 46 ilde 460 gayrimenkul satışına dair ayrıntılar…

TOKİ’DEN ÇOK KONUŞULACAK KAMPANYA DETAYLARI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 46 ilde satışa çıkacak 460 gayrimenkul için şartlar şu şekilde belirtildi:

  • Konutlar için yüzde 25 peşin 120 ay vade,
  • İşyerleri için yüzde 10 peşin 96 ay vade,
  • Yüzde 10 peşin 120 ay vade,
  • Yüzde 30 peşin 60 ay vade.

MÜZAYEDE TEMİNAT BEDELİ NE KADAR?

  • Muhammen bedeli 2.499.999.- TL’yekadar olanlar için 100.000.-(Yüzbin) TL,
  • Muhammen bedeli 2.500.000.- 3.999.999.-TL’ye kadar olanlar için 200.000.-(İkiyüzbin) TL,
  • Muhammen bedeli 4.000.000.- 6.999.999.-TL’ye kadar olanlar için 300.000.-(Üçyüzbin) TL,
  • Muhammen bedeli 7.000.000.- 9.999.999.-TL’ye kadar olanlar için 600.000.-(Altıyüzbin) TL
  • Muhammen bedeli 10.000.000.-TL ve üstünde olanlar için 1.000.000.-(Birmilyon) TL.

TOKİ KONUT VE İŞYERLERİ HANGİ İLLERDE?

TOKİ tarafından satışa çıkacak 460 konut ve işyerinin bulunduğu illerin listesi şu şekilde:

  • ADANA
  • AFYONKARAHİSAR
  • AKSARAY
  • AMASYA
  • ANKARA
  • ARDAHAN
  • AYDIN
  • BALIKESİR
  • BİTLİS
  • BOLU
  • BURDUR
  • ÇANKIRI
  • ÇORUM
  • DİYARBAKIR
  • DÜZCE
  • EDİRNE
  • ERZİNCAN
  • ERZURUM
  • GAZİANTEP
  • HATAY
  • ISPARTA
  • İSTANBUL
  • İZMİR
  • KARABÜK
  • KARAMAN
  • KARS
  • KASTAMONU
  • KAYSERİ
  • KIRIKKALE
  • KIRKLARELİ
  • KIRŞEHİR
  • KİLİS
  • KOCAELİ
  • KONYA
  • KÜTAHYA
  • MANİSA
  • MERSİN
  • NEVSEHİR
  • KAYSERİ
  • KIRIKKALE
  • KIRKLARELİ
  • KIRŞEHİR
  • KİLİS
  • KOCAELİ
  • KONYA
  • KÜTAHYA
  • MANİSA
  • MERSİN
  • NEVŞEHİR
  • OSMANIYE
  • SİVAS
  • TEKİRDAĞ
  • TRABZON
  • TUNCELİ
  • VAN
  • YOZGAT
  • ZONGULDAK

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

TOKİ’nin 460 gayrimenkul için 7-18 Şubat 2026 10:30’da gerçekleştireceği müzayedeye başvurular İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/ İstanbul ve İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle/ Ankara adreslerinden yüz yüze yapılırken, katılımcılar Emlakyönetim resmi sayfasından da online olarak başvuruda bulunabilecek.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN 

