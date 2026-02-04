TOKİ’den çok konuşulacak kampanya! 120 ay vade ile ev ve iş yeri imkanı: Yüzde 10, yüzde 25, yüzde 30 peşinatla 46 ilde gayrimenkul

Konut ve işyeri satın almak isteyenler için müjdeli haber TOKİ’den geldi. Kurum 46 ilde 460 gayrimenkulü açık artırma ile satışa çıkaracağını duyurdu. Emlak Yönetim resmi sitesinde yer alan bilgilere göre konut ve işyeri müzayedesine katılmak isteyenlerin ödeyeceği teminat bedelleri gayrimenkullerin muhammen bedeline göre değişiklik gösterecek. Bu kapsamda en az teminat bedeli 100 bin TL olurken, en yüksek muhammen bedel ise bir milyon TL olacak. İşte TOKİ 46 ilde 460 gayrimenkul satışına dair ayrıntılar…