TOKİ’den çok konuşulacak kampanya! 120 ay vade ile ev ve iş yeri imkanı: Yüzde 10, yüzde 25, yüzde 30 peşinatla 46 ilde gayrimenkul

TOKİ yine çok konuşulacak bir kampanya ile gündeme geldi. Arsa satışları ile dikkat çeken Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bu sefer 46 ile 460 gayrimenkulü açık artırma ile satışa çıkaracak. Kampanya kapsamında konutlarda yüzde 25 peşinat gerekirken, işyerlerinde yüzde 10, yüzde 25, yüzde 30 peşinat imkanı sunulacak. İşte TOKİ gayrimenkul satışına dair ayrıntılar…
Konut ve işyeri satın almak isteyenler için müjdeli haber TOKİ’den geldi. Kurum 46 ilde 460 gayrimenkulü açık artırma ile satışa çıkaracağını duyurdu. Emlak Yönetim resmi sitesinde yer alan bilgilere göre konut ve işyeri müzayedesine katılmak isteyenlerin ödeyeceği teminat bedelleri gayrimenkullerin muhammen bedeline göre değişiklik gösterecek. Bu kapsamda en az teminat bedeli 100 bin TL olurken, en yüksek muhammen bedel ise bir milyon TL olacak. İşte TOKİ 46 ilde 460 gayrimenkul satışına dair ayrıntılar…
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 46 ilde satışa çıkacak 460 gayrimenkul için şartlar şu şekilde belirtildi:
TOKİ tarafından satışa çıkacak 460 konut ve işyerinin bulunduğu illerin listesi şu şekilde:
TOKİ’nin 460 gayrimenkul için 7-18 Şubat 2026 10:30’da gerçekleştireceği müzayedeye başvurular İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/ İstanbul ve İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle/ Ankara adreslerinden yüz yüze yapılırken, katılımcılar Emlakyönetim resmi sayfasından da online olarak başvuruda bulunabilecek.