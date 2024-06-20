TOKİ'den ev çıkanlar dikkat! Proje durumları e-Devlet'ten sorgulanacak

20 Haziran 2024 14:54 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 14:56

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi TOKİ konut projelerini sorgulama işlemleri için sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

E-DEVLET ÜZERİNDEN TAKİP EDİLECEK

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yurdun dört bir yanında konut projeleri tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, TOKİ'ye başvuruda bulunan, kura sonuçları açıklanan ya da kurada çıkan konutların ilerleme durumlarına ilişkin duyuru yayımladı.

X hesabı üzerinde yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen konut kampanyalarına başvuran vatandaşlarımız; kura sonuçlarını ve proje durumlarını e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabilirler.

Vatandaşlar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen sorgulamada 2022 yılında kurası çekilen 250 bin konuta ilişkin projelerin ilerleme seviyeleri ve diğer pek çok TOKİ projelerinin ilerleme seviyesi görebiliyor.