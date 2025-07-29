TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat! 47 İlde 508 konut satışa çıkıyor: Tarihler ve şartlar belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TopluKonutİdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde yatırım yapmak isteyen vatandaşlar için dikkat çeken bir satış sürecine hazırlanıyor. 47 ilde bulunan 508 konut ve iş yeri, açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılıyor.

AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ BELLİ OLDU

Açık artırmayöntemiyle yapılacak satışlar, 30-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Açık artırmalar saat 10.30’da başlayacak ve iki farklı şehirde fiziki olarak yapılacak:

İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu (Küçükçekmece)

Ankara: Bilkent Otel ve Konferans Merkezi (Çankaya)

Ayrıca, TOKİ’nin çevrim içi teklif sistemi üzerinden uzaktan katılım da sağlanabilecek.

ÖDEME KOŞULLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Konut satın almak isteyenler için yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade imkânı sunulurken, iş yerleri için bu oran yüzde 30 peşinat ve 60 ay vade olarak belirlendi. Esnek ödeme planı, özellikle yatırımcıların ilgisini çekiyor.

İHALEYE KATILIM İÇİN TEMİNAT TUTARLARI

Açık artırmaya katılmak isteyenlerin, taşınmazın muhammen bedeline göre belirlenen teminat tutarını ödemesi gerekiyor. Tutarlar şu şekilde:

1.499.999 TL ve altı: 100.000 TL

1.500.000 – 2.499.999 TL: 200.000 TL

2.500.000 – 4.499.999 TL: 300.000 TL

4.500.000 – 9.999.999 TL: 700.000 TL

10.000.000 TL ve üzeri: 1.000.000 TL

SATIŞA SUNULAN İLLER

Satış yapılacak iller arasında Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Gaziantep, Trabzon, Şanlıurfa ve daha pek çok il bulunuyor.

BAŞVURU VE DETAYLI BİLGİ

Satış sürecine dahil olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden başvuru koşulları, ihale katılım detayları ve taşınmaz listesine ulaşabiliyor. Katılımcıların, kayıt işlemlerini tamamlamaları ve gerekli belgeleri hazırlamaları gerekiyor.