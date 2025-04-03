TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat! Tarihler ve şartlar belli oldu

TOKİ, uygun fiyat ve uzun vade seçenekleriyle ev sahibi olmak isteyenler için yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Son olarak Çankırı’da, 200’den fazla konutun satışa çıkacağı yeni bir projeyi duyurdu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde hayata geçireceği iki yeni etapta toplam 211 konutu kura yöntemiyle hak sahiplerine teslim edecek.

HANGİ KONUTLAR SATIŞA ÇIKIYOR?

Kurşunlu 3. Etap (Yenimahalle) Projesi



188 adet 2+1 daire

9 adet 3+1 daire



Kurşunlu 4. Etap Projesi

7 adet 2+1 daire

7 adet 3+1 daire



KONUT FİYATLARI VE ÖDEME KOŞULLARI

2+1 konutlar için başlangıç fiyatı 477.106,66 TL peşinat yüzde 10 ve 120 ay vade ile aylık 11.927,67 TL taksit imkânı sağlanıyor.

3+1 konutlar için en yüksek fiyat 805.883,67 TL peşinat: yüzde 10 ve 120 ay vade ile aylık 20.147,09 TL taksit imkânı.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Başvuru Tarihleri: 7 - 18 Nisan 2025

Başvuru Yeri: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası’nın tüm şubeleri

Başvuru Bedeli: 10.000 TL



KURA ÇEKİLİŞİ VE SÖZLEŞME SÜRECİ

Kura Tarihi: 25 Nisan 2025

Asil hak sahipleri için sözleşme imzalama tarihleri: 5 - 16 Mayıs 2025

Yedek hak sahipleri için sözleşme imzalama tarihleri: 26 - 28 Mayıs 2025

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

T.C. vatandaşı olanlar

18 yaşını doldurmuş bireyler

Bir hane halkı adına yalnızca tek bir başvuru yapılabilir. (birden fazla başvuru geçersiz sayılacak)



TOKİ’nin uygun fiyat ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunduğu bu projeye başvurmak isteyenler, belirtilen tarihler arasında işlemlerini tamamlayarak ev sahibi olma şansı yakalayabilir.