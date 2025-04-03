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Ekonomi
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Editor
 | İrem Çınar

TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat! Tarihler ve şartlar belli oldu

TOKİ, uygun fiyat ve uzun vade seçenekleriyle ev sahibi olmak isteyenler için yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Son olarak Çankırı’da, 200’den fazla konutun satışa çıkacağı yeni bir projeyi duyurdu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 12:13
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 12:13

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde hayata geçireceği iki yeni etapta toplam 211 konutu kura yöntemiyle hak sahiplerine teslim edecek.

TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat! Tarihler ve şartlar belli oldu

HANGİ KONUTLAR SATIŞA ÇIKIYOR?

Kurşunlu 3. Etap (Yenimahalle) Projesi

188 adet 2+1 daire
9 adet 3+1 daire

Kurşunlu 4. Etap Projesi
7 adet 2+1 daire
7 adet 3+1 daire

KONUT FİYATLARI VE ÖDEME KOŞULLARI

2+1 konutlar için başlangıç fiyatı 477.106,66 TL peşinat yüzde 10 ve 120 ay vade ile aylık 11.927,67 TL taksit imkânı sağlanıyor.
3+1 konutlar için en yüksek fiyat 805.883,67 TL peşinat: yüzde 10 ve 120 ay vade ile aylık 20.147,09 TL taksit imkânı.

TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat! Tarihler ve şartlar belli oldu

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Başvuru Tarihleri: 7 - 18 Nisan 2025
Başvuru Yeri: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası’nın tüm şubeleri
Başvuru Bedeli: 10.000 TL

KURA ÇEKİLİŞİ VE SÖZLEŞME SÜRECİ

Kura Tarihi: 25 Nisan 2025
Asil hak sahipleri için sözleşme imzalama tarihleri: 5 - 16 Mayıs 2025
Yedek hak sahipleri için sözleşme imzalama tarihleri: 26 - 28 Mayıs 2025

TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat! Tarihler ve şartlar belli oldu

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

T.C. vatandaşı olanlar
18 yaşını doldurmuş bireyler
Bir hane halkı adına yalnızca tek bir başvuru yapılabilir. (birden fazla başvuru geçersiz sayılacak)

TOKİ’nin uygun fiyat ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunduğu bu projeye başvurmak isteyenler, belirtilen tarihler arasında işlemlerini tamamlayarak ev sahibi olma şansı yakalayabilir.

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