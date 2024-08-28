TOKİ'den eylül fırsatı! En ucuzu 20 bin TL olacak! 53 ilde arsa satışı başlıyor

28 Ağustos 2024 13:53 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 14:09

TOKİ'den aylık 9 bin 433 TL'ye ev satışı: Başvurular bugün başladı! Sudan ucuz bu fırsat bir daha gelmez

TOKİ'den aylık 9 bin 433 TL'ye ev satışı: Başvurular bugün başladı! Sudan ucuz bu fırsat bir daha gelmez

TOKİ’nin eylül 2024 kampanyası duyanları heyecanlandırdı. TOKİ 20 bin TL'ye 53 ilde arsa satışı yapacak. En ucuzu 20 bin lira olacak. Ödemeler ise taksitle gerçekleşecek. TOKİ’nin arsa satışlarıyla yatırım yapmak isteyenler arsa satışı başvuru şartları sorguluyor. Kira parasına arsa sahibi yaptıracak kampanya ile TOKİ yüzleri güldürdü.

TOKİ'DEN 20 BİN TL'YE ARSA SATIŞI

Toplu Konut İdaresi, son zamanlarda açıkladığı kampanyalarla vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Son olarak açıkladığı ucuz arsa satışı kampanyası eylül ayında başlıyor.

TOKİ, 53 ilde arsa satışı yapacak.

Son yıllarda oldukça iyi prim yapan arsalar gayrimenkuller içerisinde en çok tercih edilen yatırım aracı oldu.

TOKİ ARSA SATIŞI BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ Emlak Müzayede resmi internet adresi üzerinden yayınlanan duyuruda TOKİ, en ucuzu 20 bin lira olan arsaları satışa çıkaracak.

Satışa çıkarılan arsalar yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade ile ödenmesi şeklinde satılacak.

ARSA SATIŞI YAPILACAK İLLER

10 EYLÜL 2024 SALI SAAT 10.30: (LOT 001-239)

Ankara, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ardahan, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bolu, Bursa, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Yozgat

11 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA SAAT 10.30: (LOT 240-477)

Aksaray, Diyarbakır, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Bitlis, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Malatya, Muğla Van

12 EYLÜL 2024 PERŞEMBE SAAT 10.30: (LOT 478-747)

İstanbul, Mardin, Mersin, Samsun.

En ucuzu 20 bin liradan başlayan arsaların en pahalısı 20 milyon liraya satılacak.

1 milyon liralık arsayı almak isteyenler 250 bin lira peşinat ödeyecek. Kalan taksitler ayda 31 bin 250 lira oalcak.

Konutlara başvurular bankalar aracılığıyla teminat sonrası açık artırma sonucuyla satılacak.