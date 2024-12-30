TOKİ'den İstanbullulara kaçırılmayacak fırsat! Ev ve iş yerleri satışa çıkıyor

30 Aralık 2024 10:49 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 10:52

TOKİ, İstanbul’da toplam 153 konut ve 71 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracağını duyurdu. İstanbul’da konut ve iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlar müzayedeye hem fiziki olarak hem de çevrim içi katılım sağlayabilecek.

Toplu Konut​ İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenecek müzayede​, hem fiziki hem de çevrim içi katılım seçenekleriyle gerçekleştirilecek. TOKİ, bu kampanya ile İstanbul’da konut ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

MÜZAYEDE TARİHİ VE SAATİ

Açık artırma, 30 Aralık Pazartesi günü saat 10.30’da başlayacak. Etkinlik, Küçükçekmece’de yer alan TOKİ​ İstanbul​ Hizmet Binası Konferans Salonu’nda düzenlenecek.

ÇEVRİM İÇİ KATILIM KOLAYLIĞI

Fiziki olarak katılma imkânı olmayanlar, çevrim içi platform üzerinden teklif verebilecekler. Çevrim içi katılım için başvuru öncesinde katılım teminatının ödenmesi gerektiği vurgulanıyor.

ÖDEME KOŞULLARI

Katılımcılar, satın almak istedikleri taşınmazlar için %25 peşin ödeme yaparak, kalan tutarı 60 ay vadeyle ödeme imkânına sahip olacaklar. Bu esnek ödeme planı, özellikle konut ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor.

KATILIM İÇİN ŞARTLAR VE DETAYLAR

Müzayedeye katılmak isteyenlerin öncelikle katılım teminatı ödemesi yapması gerekiyor. Detaylı bilgi almak isteyenler, TOKİ’nin resmi web sitesini ziyaret ederek tüm süreci öğrenebilirler.