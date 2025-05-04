Tokyo ile Washington arasında tarife pazarlığı kızışıyor

Japonya, ABD'nin otomobil parçası ve çelik gibi ürünlere uyguladığı yüksek gümrük vergilerinin yeniden değerlendirilmesini istiyor. Ancak müzakerelerde henüz ortak bir zemin bulunabilmiş değil.

Tokyo ile Washington arasında devam eden gümrük tarifesi görüşmelerinde henüz somut bir ilerleme sağlanamadı. Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD'ye uygulanan bazı gümrük vergilerinin gözden geçirilmesini talep ettiklerini belirtti.

Kyodo News'un aktardığına göre İşiba, özellikle otomobil parçalarına yönelik yüzde 25'lik tarife oranının kabul edilemez olduğunu vurguladı. ABD ile yapılan temaslarda hâlâ bir uzlaşıya varılamadığını dile getiren İşiba, görüşmelerin yalnızca otomotiv sektörüyle sınırlı olmadığını, çelik ve alüminyum gibi diğer ürünleri de kapsadığını söyledi.

"TALEBİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Japon hükümeti adına tarifeler konusunda ABD ile müzakereleri yürüten Akazawa Ryosei ile görüşmesinin ardından açıklama yapan İşiba, "Japonya olarak, ABD'nin tarife kararlarını yeniden gözden geçirmesini talep etmeye devam edeceğiz" dedi.

TRUMP YÖNETİMİYLE GERİLİM ARTIYOR

Tarife geriliminin geçmişi, Başkan Donald Trump döneminde atılan adımlara dayanıyor. Trump yönetimi, Japonya'ya yüzde 24 oranında gümrük vergisi getirmişti. Ancak Çin dışındaki ülkelere 90 günlük bir muafiyet tanınmıştı. Bu karar, Tokyo'yu ciddi derecede rahatsız etmişti.

Akazawa da konunun ABD tarafında yeterince ciddiyetle ele alınmaması durumunda bir anlaşmanın mümkün olamayacağına dikkat çekti. Japon yetkililere göre, mevcut uygulamalar yalnızca ticareti değil, müttefiklik ilişkilerini de zedeliyor.