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 | Bengül Arıca

Tonlarca patatesten virüs çıktı! Hepsi geri gönderildi

Türkiye'ye son iki ay içerisinde yurt dışından gemilerle Mersin limanına gelen tohumluk 2 bin 223 ton 150 kilogram patateste , farklı virüsler tespit edildi. Gelen patatesler Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından kontrol edildi ve geldiği ülkelere iade edildi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 11:12

Mersin Limanı'nda 'tütün çıngırak virüsü' ve 'yaprak kıvrılma virüsü' tespit edilen tonlarca patates ülkelerine geri gönderildi. Son 2 ay içerisinde Akdeniz üzerinden gemilerle Mersin limanına gelen tonlarca tohumluk patateste yapılan kontroller sonucunda İskoçya menşeli 850 ton tohumluk, Hollanda menşeli 4 ayrı sevkiyatta 585 ton 400 kilogramı tohumluk bin 152 ton 150 kilogram, Almanya menşeli 150 ton patateste 'Potato leafroll polerovirus' (Yaprak kıvırcıklığı virüsü) ve 'Tobacco rattle tobravirus (Tütün çıngırak virüsü) tespit edildi. Tespit edilen ekseriya tohumluk toplam 2 bin 223 ton 150 kilogram patates geldiği ülkelere geri gönderildi.

YURT DIŞINDAN GELEN PATATESLER VİRÜSLÜ ÇIKTI

Yurt dışından gelen patateslerin virüslü çıkması dikkat çekerken, Türkiye'deki üretim miktarının yeterli olup olmadığını da akıllara geldi. Fazla verim alınması, besin değerinin yüksekliği, sindiriminin kolaylığı, kullanım alanının geniş olması, her iklimde yetişmesi açısından hemen hemen bütün dünya ülkeleri tarafından üretilip tüketilen patateste Türkiye 15'inci sırada yer alıyor. Türkiye'de son 5 yılda üretimi 1 milyon artan patateste yıllık hasadın 6 milyon tona yaklaştığı öğrenildi.

Tonlarca patatesten virüs çıktı! Hepsi geri gönderildi

EN ÇOK ÜRETİMİN YAPILDIĞI İLLER

En çok üretim ise 750 bin tondan fazla ürün ile Niğde başta olmak üzere sırasıyla Kayseri, Afyonkarahisar, İzmir, Konya, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Bitlis ve Adana'da gerçekleştiriliyor. 10 ilde 6 milyon ton patatesin yaklaşık 5 milyon tonu üretiliyor.
Kişi başına tüketiminin 52 kilograma kadar çıktığı patateste Türkiye'nin üretiminin kendinin yetecek kadar olduğu öğrenildi. Türkiye'de üretilen patatesin yeterlilik derecesinin yüzde 103,6 olması nedeniyle düşük miktarda da olsa ihraç edildiği belirtildi.
Zaman zaman farklı ülkelerden Türkiye'ye gelen patateslerin genelde tohumluk olarak ülkeye getirildiği öğrenilirken, bu miktarın üretimin yanında yüzde birlerde olduğu ifade edildi.

Tonlarca patatesten virüs çıktı! Hepsi geri gönderildi

"PATATES TOHUMUNU KENDİMİZ ÜRETİYORUZ"

Patates üretimin yoğun olduğu iller arasında yer alan Adana'da Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan "Patates tohumunu biz kendimiz üretiyoruz, dışardan gelmesine hiç gerek yok. Çoğu tohumu üretiyoruz, bazı tohumlar yurt dışından geliyor" dedi.
Patatesin İç Anadolu Bölgesi olmak üzere birçok yerde tohumluk patates üretildiğine de dikkat çeken Doğan, "Eğer yurt dışında yeni bir çeşit üretilmişse birim alandan verim çok alınıyorsa, virüslü olmamak kaydıyla ülkemize getirebilinir. Nasıl bizim ülkemizden giden ürünler pestisitten geri dönüyorsa bunların da ülkemize mutlaka girmemesi gerekiyor. Bunlar girdiğinde diğer ürünlerimize bulaşacağı için biz burada sıkıntıya gireriz" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
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#Tohumluk
#Gıda Kontrolü
#Ekonomi
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