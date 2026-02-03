Toplam kredi kartı limiti 400 bin TL'yi geçenler dikkat! Son gün 15 Şubat

NTV'de yer alan habere göre; bu ifade, bir kişinin iki ve üç ayrı bankadan, toplam 600 bin liralık kredi kartı limitine sahip olması durumunda, 400 bin liralık sınırı aştığı anlamına geliyor. Bu durumda bu kartı sahibi 400 bin liralık istisna maddesinden yararlanamayacak.

Kredi kartlarının toplam limiti 400 bini geçmeyen müşteri limiti ise azalmayacak.

Ancak 400 bin liranın biraz üstünde limiti olan bütün kartların limitinin düşme ihtimali var.