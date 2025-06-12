Binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Toplu iş sözleşmesinde kritik tarih belli oldu

Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında, işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ konfederasyonları ortak taleplerini 27 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletti.

BİNLERCE İŞÇİ MERAKLA BEKLİYOR...

Taraflar şimdiye dek 16 Nisan, 24 Nisan ve 16 Mayıs tarihlerinde TÜHİS (Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası) ev sahipliğinde bir araya geldi. Hükümetin sunacağı ilk teklif merakla beklenirken, binlerce işçinin gözünü çevirdiği kritik tarih netlik kazandı.

İLK TEKLİF YARIN

2025 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi kapsamında 600 bine yakın kamu işçisini ilgilendiren zam teklifi için gözler gelecek açıklamaya çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi. Buna göre; ilk teklif yarın yapılacak.

"TALEPLER ASGARİ ÜCRETİ DE ETKİLEYEBİLİR"

Öte yandan Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, TGRT Haber’e toplu iş sözleşmelerinde ilk teklifler üzerine değerlendirmede bulundu. Mevcut taleplerin asgari ücreti de etkileyebileceğine dikkat çeken Şener, “Rakamlar enflasyona bağlı olarak hesaplanıyor. Yıllık bazda enflasyon yüzde 35 civarında, altı aylık enflasyon ise yaklaşık yüzde 15. Sendikaların zam taleplerinde, bu oranın da üzerinde artış isteniyor" ifadelerini kullandı.

https://x.com/tgrthabertv/status/1933065487040074092