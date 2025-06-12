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 | Bengü Sarıkuş

Toplu iş sözleşmesinde yüzde 50 zam talebi! Ekonomist Sefer Şener'den kritik açıklama

Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, TGRT Haber’e yaptığı özel değerlendirmelerde Toplu iş sözleşmelerinde ilk teklifler üzerine değerlendirmede bulundu. Aynı zamanda Şener, Çin’in küresel ekonomik dengelerdeki rolünü ve ABD ile yaşanan son gelişmeleri yorumladı.

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KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 11:00

Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, TGRT Haber’e yaptığı özel değerlendirmelerde Toplu iş sözleşmelerinde ilk teklifler üzerine değerlendirmede bulunarak sendikaların zam taleplerinde enflasyonun üzerinde bir artış beklendiğine değindi.

Toplu iş sözleşmesinde yüzde 50 zam talebi! Ekonomist Sefer Şener'den kritik açıklama

Türk-İş ve Hak-İş’in ortak zam taleplerine göre, kamu işçileri için en düşük günlük brüt ücretin 1.800 TL olması isteniyor. 2025’in ilk altı ayı için yüzde 50, sonraki dönemler içinse yüzde 25 zam talep ediliyor. Bu taleplerin asgari ücreti de etkileyebileceğine dikkat çeken Şener, “Rakamlar enflasyona bağlı olarak hesaplanıyor. Yıllık bazda enflasyon yüzde 35 civarında, altı aylık enflasyon ise yaklaşık yüzde 15. Sendikaların zam taleplerinde, bu oranın da üzerinde artış isteniyor,” dedi.

Toplu iş sözleşmesinde yüzde 50 zam talebi! Ekonomist Sefer Şener'den kritik açıklama

"HER KALEM BAĞIMSIZ, MEMUR MAAŞI ASGARİ ÜCRET ETKİLENMEZ"

Enflasyonun belirleyici olacağını kaydeden Şener, “Öncelikle enflasyon rakamlarına bakılır, ardından toplu iş sözleşmesiyle karar bağlanır. Memur, emekli ve asgari ücret maaşları birbirinden bağımsız olarak hesaplanıyor. Kamu işçisi için yapılacak zam, diğer gruplara doğrudan yansımayabilir. Bu oranların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği müzakerelerle netleşecek,” şeklinde konuştu.

ABD - ÇİN TİCARET İLİŞKİLERİNİN KÜRESEL BOYUTU

Şener, “Çin akıllıca hareket ediyor, ekonomiye yön veren bir ülke. ABD'ye gönderilen Çin mallarına yeni vergi dilimlerinde yüzde 20-30 oranında ek yük getirilecek. Bu durum Hindistan, Türkiye gibi ülkelerin elini rahatlatıyor,” dedi.

Toplu iş sözleşmesinde yüzde 50 zam talebi! Ekonomist Sefer Şener'den kritik açıklama

Maliyet artışlarına rağmen Çin’in üretim açısından hâlâ avantajlı olduğunu vurgulayan Şener, “Çin üretimde agresif, ancak dış ilişkilerde sakin kalmayı tercih ediyor. Sürekli bir değişim yaşanıyor, bu da piyasalarda zaman zaman tedirginlik ve ardından rahatlama yaratıyor. Bu döngü bir süre daha devam edecek gibi görünüyor,” ifadelerini kullandı.

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#toplu iş sözleşmesi
#Ekonomi
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