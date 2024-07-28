Toplu Sözleşme İkramiyesi yeniden memurların hesabına geçecek! Yeni tutar belli oldu

28 Temmuz 2024 10:27 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 11:24

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sendikalı memurların alacağı toplu sözleşme ikramiyesi hakkında açıklama yaptı. Toplu Sözleşme İkramiyesi geçtiğimiz aylarda Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. İptal edilen ikramiye Meclisten geçti. Işıkhan, "Tüm sendikalı memurlar 641,81 TL ikramiye alacak" dedi.

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ ÖDENECEK

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifiyle sendikalı memurlar yeniden Toplu Sözleşme İkramiyesi alacak.

Memurun dolaylı olarak kendi cebine yansıyan ve bazı kara propagandaların aksine sendika aidatlarıyla bir bağı bir etkisi olmayan bu ikramiye tüm sendikalı memurları hesaplarına 641,81 lira olarak ödenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:

"İptal kararı ile ikramiyeden yararlanan kamu görevlilerimizin aylıklarında azalma meydana gelmişti. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen maddeyle sendikalı memurlarımız toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641,81 TL ikramiye alacak ve tüm sendikalı memurlarımızın bu ikramiyeyi almaları sağlanacak. Memurlarımız için hayırlı olsun."

SENDİKA (TOPLU SÖZLEŞME) İKRAMİYESİ NEDİR?

Kamu sendikaları için toplu sözleşme ikramiyesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 43. maddesine göre, sendika üyesi olup ücretlerinden sendika aidatı kesilen kamu görevlilerine, sendikalaşmayı teşvik etmek amacıyla her ay düzenli olarak ödenen bir ödemedir.

SENDİKA İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENİR?

2024 ve 2025 yılını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur sendika ikramiyesi, önceki üç ayda bir uygulamasın farklı olarak artık her ay maaş ödemesi ile birlikte ödenir.

Aile Hekimleri ve 4924 Sözleşmeli Hekimler ise ödemeyi takvime göre 1 ay sonra alır.