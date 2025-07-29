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 | Bengü Sarıkuş

Kamu işçisi için zam teklifi geldi! İşte TÜHİS'in teklif ettiği rakam

Kamu işçisinin sözleşme görüşmelerinde TÜHİS, ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördüncü altı ay için yüzde 6 zam teklif etti.

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Kamu işçisi için zam teklifi geldi! İşte TÜHİS'in teklif ettiği rakam
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 17:07
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 17:43

Kamu işçisinin sözleşme görüşmelerinde TÜHİS'in son teklifi yapıldı. TÜHİS tarafından yapılan teklifte, ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördüncü altı ay için yüzde 6 zam sunuldu.

Kamu işçisi için zam teklifi geldi! İşte TÜHİS'in teklif ettiği rakam

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin 2025 ve 2026 yıllarındaki ücret artışının belirleneceği sözleşme görüşmeleri kapsamında Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile işçi kesimi arasında sürpriz bir görüşmede gerçekleşti. Görüşmede, ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördüncü altı ay için yüzde 6 zam teklif edildi.

Kamu işçisi için zam teklifi geldi! İşte TÜHİS'in teklif ettiği rakam

Kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Kamu işçisi için zam teklifi geldi! İşte TÜHİS'in teklif ettiği rakam

Bu kapsamda, görüşmelerde hükümeti temsil eden TÜHİS ile işçi kesimi arasında sürpriz bir görüşmede gerçekleşti.

Kamu işçisi için zam teklifi geldi! İşte TÜHİS'in teklif ettiği rakam

TÜHİS'İN TEKLİFİ BELLİ OLDU

Görüşmede, işçi tarafına ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördüncü altı ay için yüzde 6 olarak zam oranları teklif edildi.

Kamu işçisi için zam teklifi geldi! İşte TÜHİS'in teklif ettiği rakam

Altı aylık dönemlerde enflasyonun bu oranların üzerinde çıkması halinde aşan kısmın takip eden ücret zammı oranına ilave edilmesi önerildi.

Kamu işçisi için zam teklifi geldi! İşte TÜHİS'in teklif ettiği rakam

Böylece yüzde 17'lik birinci altı ay zam teklifi 7 puan artış ile yüzde 24'e, yüzde 10'luk ikinci altı ay teklifi de 1 puanlık artış ile yüzde 11'e, yüzde 7'lik üçüncü altı ay teklifi 3 puanlık artışla yüzde 10'a, dördüncü altı ay teklifi olan yüzde 5 ise 1 puanlık artışla yüzde 6'ya yükseltildi.

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ETİKETLER
#Enflasyon
#Kamu_işçileri
#Tühİs
#Sözleşme Görüşmeleri
#Zam Talebi
#Ekonomi
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