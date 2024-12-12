Toplu taşımada sil baştan! Eski kartlar tarihe karışıyor: Tek karta geçiliyor

12 Aralık 2024 15:27 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 15:48

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, ulaşımı kolaylaştıracak Türkiye Kart projesinin 2025 yılında 18 ilde hayata geçirileceğini duyurdu.

Türkiye​ Kart, kullanıcıların günlük hayatlarında ihtiyaç duyduğu para​ transferi, alışveriş​ ve ulaşım gibi işlemleri kolaylaştırmayı hedefleyen yenilikçi bir ödeme sistemi olarak tanıtıldı. Tek bir kart ile hem finansal işlemleri gerçekleştirme hem de tüm şehirlerde toplu taşıma araçlarında kullanılabilme imkânı sunuyor.

TÜRKİYE KART’A NASIL BAŞVURULUR?

Türkiye Kart sahibi olmak isteyen vatandaşlar, çeşitli başvuru kanallarından faydalanabiliyor. PTT şubeleri, Türkiye Kart Mobil Uygulaması ve resmi internet sitesi üzerinden başvurular kolayca yapılabiliyor. Bu sayede, kullanıcılar kendi ihtiyaçlarına uygun başvuru yöntemini seçerek kartlarını alabilecekler.

TÜRKİYE KART HANGİ İLLERDE KULLANILIYOR?

Türkiye Kart, pilot uygulama olarak ilk etapta Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul’daki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nda kullanıma sunuldu. 2024 yılının sonuna kadar ise bu sisteme dahil olan il sayısının 18’e çıkarılması planlanıyor. Yeni iller arasında Ankara’da Başkentray, İzmir’de İZBAN ile Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep yer alıyor.

KART ÜCRETLERİ VE BAŞVURU NOKTALARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart’ın vatandaşlara ulaşımda kolaylık sağlamak amacıyla sembolik bir ücret karşılığında sunulduğunu belirtti. Şemasız Türkiye Kart için 40 TL, Debit ve Prepaid Türkiye Kart için ise 60 TL ödenmesi gerekiyor. PTT şubelerinden başvuru yapan vatandaşlar, bu uygun fiyatlarla Türkiye Kart’a sahip olabiliyor. Projenin önümüzdeki yıllarda daha fazla ilde kullanılabilir hale gelmesiyle birlikte, ülke genelinde tek kart sistemi sayesinde ulaşım ve finansal işlemler daha da kolaylaşacak.