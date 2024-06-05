Toplu taşımaya zam geldi! Bugünden itibaren geçerli olacak

05 Haziran 2024 10:05 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 11:12

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat: Her şey değişiyor, farklı ödemeler olacak

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat: Her şey değişiyor, farklı ödemeler olacak

Toplu taşıma ücretlerine zam yapılan illere bir yenisi daha eklendi. Edirne'de şehir içi ulaşım ücretlerine yüzde 37 zam geldi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, haziran ayı maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Bir süre önce hayatını kaybeden "Edirne turizm elçisi" ve Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar'ın adının oturduğu sokağa verilmesine karar verildi.

ULAŞIMDA YENİ ÜCRETLER

Gündemde yer alan ulaşıma zam maddesi de görüşüldü. Meclisin oy çokluğuyla aldığı kararla şehir içi ulaşıma yüzde 37 zam yapıldı.

Zammın ardından öğrenciler için biniş ücreti 11 lira 90 kuruştan 16 lira 30 kuruşa, tam ücret ise 16 lira 80 kuruştan 23 liraya yükseldi.

AK PARTİ'DEN ZAM KARARINA ELEŞTİRİ

Zam kararına AK Parti'den tepki geldi. Meclis'te söz alan AK Parti Meclis Üyesi Celal Demir, Belediye Başkanı Gencan'a seçim döneminde ulaşımda indirime gidileceği vaadini hatırlatarak "Seçim öncesinde 'yüzde 20 indirim yapacağım' demiştiniz şimdi zam yaptınız" dedi.

Belediye Başkanı Akın ise "Evet bizim bir indirim talebimiz vardı, fakat bunu yaparken Edirne Belediyesi tarafından finanse etmek üzere yapmıştık. Ama ne yazık ki geldiğimiz noktada hem belediye gelirleri hem çıkan tasarruf tedbirleri bizi engeller vaziyete geldi. Bir şekilde en düşük seviyeden de olsa zam yapmak zorunda kaldık" sözleriyle cevap verdi.