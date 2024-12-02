Torba yasa ile 100 bin taşerona kadro yolu! TYP, KİT, belediye şirket işçileri için sona yaklaşıldı: Müjde yolda

02 Aralık 2024 12:06 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 16:34

Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesini ve birçok sosyal güvenlik reformu için gözler yıl sonuna çevrildi. Torba yasa ile 100 bin taşeron işçinin yüzü gülecek. 100 bin taşeron işçisinin kadroya yeni torba yasayla alınması bekleniyor. 3600 ek gösterge, 100 bin taşeron işçiye kadro, Bağkur prim gün sayısı son durum için gözler Meclise çevrildi. Müjdelerin yol sonunda veya en geç yeni yılın başlarında verilmesi bekleniyor. İşte 100 bin işçiye kadro yolunda merakla beklenen detaylar.

İlk olarak 2023 yılında duyurulan taşeron​ işçisine kadro​ düzenlemesinde sona gelindi. 86 maddeden oluşan tasarının daha önce onaylanan 55 maddesine ek olarak, torba yasa ile 100 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, Bağ-Kur sigortalılarının prim gün sayısının 7200’e düşürülmesi, ev hanımlarına emeklilik​ gibi birçok müjdenin hayatımıza girmesi bekleniyor. Maddeler TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanacak ve yürürlüğe girecek. İşte TYP, KİT, belediye şirket işçileri için 100 bin taşerona kadro çalışmaları detayları.

TAM 100 BİN TAŞERONA KADRO MÜJDESİ

Taşeronla ilgili 2017 yılında 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle bir düzenlemeye gidildi, ancak bu düzenlemeye rağmen çok sayıda çalışan taşeronda kaldı.

Uzun süredir tartışılan ancak bir türlü çözüm bulunamayan taşeron işçi konusunda çalışmalar devam ediyor. 100 bin taşeron işçinin durumu kâğıda dökülerek, kadro çalışması başlatıldı. Statü değişikliği nedeniyle düzenlemenin yasa ile yapılması zorunluluğu bulunuyor. Müjde yasalaşıp yürürlüğe girerse hastanelerde taşeron üzerinden çalışıp asıl işi yapanlar, karayollarında yol işçileri, laboratuvar çalışanları kadrolu olacak.

İŞÇİLERİN İŞSİZ KALMA KORKUSU SON BULACAK

TBMM’de görüşülecek torba yasa tasarısı, önemli düzenlemeleri içeriyor ve bu düzenlemeler milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürecek.

Türkiye'de yaklaşık 1.4 milyon taşeron işçinin 755 bini kamuda geriye kalanı da özel sektörde alt işverene bağlı çalışıyor. Bu yasa ile taşeron işçiler artık "işsiz kalacak mıyım" diye endişe etmeyecek, iş güvencesine sahip olacak.

AYRIMSIZ KADRO TALEBİ SÜRÜYOR

Türkiye'de farklı kurumlarda taşeronda kalan çok sayıda PTT'de, TELEKOM'da, çağrı merkezinde, kamu bankası güvenliğinde, kiralık araç şoförü olarak kamuda çalışanlar, yemekhane çalışanları, sosyal tesis çalışanları, Karayolları ve Devlet Demiryollarında çalışanlar, hastane bilgi yönetim sistemi çalışanları, laboratuvar teknikerleri ve teknisyenleri, şehir hastanesi çalışanları, diş protez çalışanları, biyomedikal teknikerleri, aile sağlığı merkezi çalışanları, radyoloji ve görüntüleme merkezi çalışanları, fizyoterapistler, biyologlar, İLBANK çalışanları, Türkiye Petrollerinde çalışanlar, Karayolları müşavirliğinde çalışanlar, çadır kent bakım çalışanları, üniversiteli işçiler, kamuda taşeron işçi sayılan mühendisler, Orman, Devlet Su İşleri, Doğa Koruma, TİGEM ve şeker fabrikası çalışanları ayrımsız kadrolarının bir an önce verilmesini istiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.