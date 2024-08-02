Torba yasada Mini EYT sinyali! Bağkurlulara prim indirimi maddesi ile erken emeklilik imkanı

02 Ağustos 2024 12:14 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 12:15

En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de! Fark ödemesi için tarih verildi: İşte emekliye maaş farkı tablosu

En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de! Fark ödemesi için tarih verildi: İşte emekliye maaş farkı tablosu

Son dakika | Emekli maaşlarıyla ilgili beklenen haber geldi! SGK duyurdu: Tarih belli oldu

Son dakika | Emekli maaşlarıyla ilgili beklenen haber geldi! SGK duyurdu: Tarih belli oldu

Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı ile ilgili son gelişmeler en çok takip edilen konular arasında yer alıyor. Erken emeklilik fırsatı mini EYT ile prim gün sayısının 9000'den 7200'e düşürülmesi gündeme geldi. Torba yasada yer alması beklenen düzenlemenin detayları araştırılıyor. Madde yasalaşırsa milyonlarca insan bayram edecek. İşte EYT mağdurlarını 7200 günden erken emekli edecek fırsat.

BAĞKUR 7200 DÜZENLEMESİ GÜNDEME GELDİ

Prim gün sayısının 9000'den 7200 sayısına inmesi durumunda, esnaflar emeklilik şartlarını daha kolay ulaşacak.

Erken emeklilik fırsatı sunan bu mini EYT düzenlemesi ile gözler torba yasaya çevrildi.

Tam 1 milyon kişi 5 yıl erken emeklilik için umutlarını koruyor.

Prim günü eksik olan ve EYT’de kapsam dışı kalan bağkurlulara prim indirimi maddesi gündeme geldi.

MİNİ EYT DEVREYE ALINABİLİR

Esnaf ve Bağkur sigortalıları için emeklilik umutları yeniden yeşerdi.

Bağ-Kur'luların prim gün sayısını SSK'lılarla aynı seviyeye getirmek için bakanlık sinyali vermişti. Ancak ortada henüz net bir açıklama bulunmuyor.

EYT sonrası yeni erken emeklilik düzenlemeleri torba yasada en çok merak edilen maddeler arasında yer alıyor.

Mini EYT olarak adlandırılan 7200 prim düzenlemesi eksik primi olan ve bu nedenle de EYT’yi kaçıran bağkurluların tek umudu.

SSK ve BAĞ-KUR prim eşitlemesi olarak da bilinen bu düzenleme prim gün sayısının 7200’e indirilmesini içeriyor.

BAĞKUR 7200 PRİM GÜNÜ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Bağkur prim gün sayısının 7200'e indirilmesi, Meclis'te kabul edilmesi durumunda yasalaşacak ve yürürlüğe girecek.

Böylece bağkurlular SSK’lılar gibi 7200 günden emekli olabilecek.

Bu yasa ile emeklilik yaşı 5 yıl düşecek.

Bağkurlular, heyecan ve beklentiyle torba yasayı bekliyor.

Prim eksiği olan bağkurlular için hazırlanan yeni düzenleme yaklaşık 1 milyon küçük esnafı kapsayacak.