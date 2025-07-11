Torba yasayla orman yangınları artacak mı? Bomba iddiaya açıklama geldi

Meclis'te görüşülecek torba yasa teklifiyle orman ve zeytinliklerin sermayeye açılacağı ve bunun da orman yangınlarını artıracağı iddia edildi. İddiaya Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

İçinde farklı unsurları barındıran ve Meclis'te görüşülmeyi bekleyen torba yasa teklifiyle ilgili ses getirecek bir iddia ortaya atıldı. Teklifin yasalaşması durumunda orman ve zeytinliklerin, inşaat-maden şirketlerinin faaliyetlerine açılacağı öne sürüldü.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu iddiayla ilgili bir açıklamada bulundu. Açıklamada "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan “Torba yasa ile ormanlar, zeytinlikler ve meralar sermayeye açılıyor; bu da orman yangınlarını artıracak” yönündeki iddialar gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içermektedir." ifadeleri yer aldı.

"ORMAN KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK GETİRMİYOR"

Merkezin açıklamasının devamı ise şu şekilde:

Kamuoyuna “ormanların tamamen enerji ve madencilik faaliyetlerine açıldığı” şeklinde yansıtılmaya çalışılan torba yasa teklifi, 6831 sayılı Orman Kanunu’ndaki izin süreçlerinde herhangi bir değişiklik getirmemektedir.

3213 sayılı Maden Kanunu’nda yapılan düzenleme, yalnızca izin sürecinin vatandaşlar adına Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından yürütülmesini sağlamaktadır. Bu değişiklik, izin kriterlerinde veya çevresel değerlendirme süreçlerinde herhangi bir farklılık içermemektedir. Ayrıca, madencilik faaliyetlerinin orman yangınlarına neden olduğuna dair herhangi bir bilimsel veri bulunmamaktadır.

"ORMANLARIN KORUNMASIYLA İLGİLİ DENETİMLER TİTİZLİKLE YAPILIYOR"

Aksine, maden işletmeleri, yangınla mücadele konusunda altyapı ve müdahale desteği sağlayarak önemli katkılar sunmaktadır. Yürürlükteki mevzuat gereği, ormanlarda faaliyet gösteren tesisler yangınlara karşı gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. İlgili kurumlarımız ise ormanlarımızın korunmasına yönelik denetim faaliyetlerini titizlikle sürdürmektedir. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş, manipülatif içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/1943306707163103680