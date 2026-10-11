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Toroslar'daki para basma makinesi: Günde 50 kilo topluyorlar, litresi 1.200 TL

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 10:16
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Toroslar'daki para basma makinesi: Günde 50 kilo topluyorlar, litresi 1.200 TL

Antalya’nın Akseki ilçesinde Toros Dağları’nın sunduğu doğal zenginlik menengiç, olgunlaşma dönemiyle birlikte orman köylülerinin adeta bacasız fabrikası oldu. Yörede "çöğre" olarak bilinen şifalı meyveden günde 50 kiloya yakın toplayan vatandaşlar, ürünün kilosunu 300, yağını ise 1.200 liradan satıyor. Yağ sıkımından sonra kalan posasının bile hayvan yemi olarak alıcı bulduğu menengiç, sonbaharda bölgeye sıcak para akıtıyor. İşte Toroslar’daki menengiç kazancının tüm detayları...

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Toroslar'daki para basma makinesi: Günde 50 kilo topluyorlar, litresi 1.200 TL

DAĞLARDAN SEPET SEPET TOPLANIYOR: GÜNDE 50 KİLO MESAİSİ

Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar, ekim ayının gelmesiyle birlikte sabahın erken saatlerinde Toros Dağları'nın yolunu tutuyor. Zirvelerde kendiliğinden yetişen ve yörede "çöğre" olarak adlandırılan menengiç ağaçlarında bu yıl yağışların etkisiyle büyük bir rekolte artışı yaşandı. Zorlu arazi şartlarına rağmen sepetlerle dağlara çıkan köylüler, günde 30 ila 50 kilogram arasında menengiç topluyor.

 

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Toroslar'daki para basma makinesi: Günde 50 kilo topluyorlar, litresi 1.200 TL

3 KİLOSUNDAN 1 LİTRE ÇIKIYOR: YAĞI VE KAHVESİ ŞİFA DAĞITIYOR

Toplanan meyveler eve getirildikten sonra yıkanıp çalkalanıyor ve çürümeyi önlemek amacıyla özel yöntemlerle tuzlanarak kurumaya bırakılıyor. Kurutulan menengiçlerin bir kısmı kış aylarında kuruyemiş olarak tüketilirken veya menengiç kahvesine dönüştürülürken, büyük bölümü ise yağ elde etmek için işleniyor. Yağ oranı son derece yüksek olan menengicin yaklaşık 3 kilogramından 1 kilogram saf yağ elde ediliyor.

 

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Toroslar'daki para basma makinesi: Günde 50 kilo topluyorlar, litresi 1.200 TL

MEYVESİ 300, YAĞI 1.200 TL: POSASI BİLE PARA EDİYOR

Bölge ekonomisine ciddi bir sıcak para akışı sağlayan menengiç, sıfır atık prensibiyle her yönüyle değerlendiriliyor:

  • Menengiç Meyvesi: Kilogramı 250 - 300 TL bandında alıcı buluyor.
  • Menengiç Yağı: Litresi 1.200 TL gibi yüksek bir fiyattan satılıyor.
  • Posası: Yağı sıkıldıktan sonra geriye kalan posa çöpe atılmayıp besi hayvanları için yüksek besin değerli yem olarak pazarlanıyor.

 

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Toroslar'daki para basma makinesi: Günde 50 kilo topluyorlar, litresi 1.200 TL

TÜRKÜLERE KONU OLAN 'ÇÖĞRE' GELENEĞİ SÜRÜYOR

Eski dönemlerden beri bölge kültüründe önemli bir yere sahip olan ve halk arasında türkülere dahi konu olan "çöğre ağacı" geleneği, günümüzde de modern ekonomik değere dönüşerek yaşatılmaya devam ediyor. Bıttım, yaban fıstığı ve çitlembik adlarıyla da anılan meyve, hem evlerin mutfak ihtiyaçlarını karşılıyor hem de orman köylüsünün aile bütçesine can suyu oluyor.

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