Toroslar'daki para basma makinesi: Günde 50 kilo topluyorlar, litresi 1.200 TL

TÜRKÜLERE KONU OLAN 'ÇÖĞRE' GELENEĞİ SÜRÜYOR

Eski dönemlerden beri bölge kültüründe önemli bir yere sahip olan ve halk arasında türkülere dahi konu olan "çöğre ağacı" geleneği, günümüzde de modern ekonomik değere dönüşerek yaşatılmaya devam ediyor. Bıttım, yaban fıstığı ve çitlembik adlarıyla da anılan meyve, hem evlerin mutfak ihtiyaçlarını karşılıyor hem de orman köylüsünün aile bütçesine can suyu oluyor.