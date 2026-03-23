TPAO ihalesi sonrası iki Çinli şirkete Türkiye’de 1 yıllık yasak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TPAO ihalesi kapsamında iki Çin merkezli şirketin Türkiye şubelerine kamu ihalelerinden 1 yıl men cezası verdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) yürüttüğü ihale süreci kapsamında dikkat çeken bir karara imza attı. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, Çin merkezli iki şirketin Türkiye’deki faaliyetlerine yönelik önemli bir kısıtlama getirildi.
Karara göre, CNPC Xibu Drilling Engineering Company Limited ile Xinjiang Zhentong Oil & Gas Co Ltd’nin Türkiye şubeleri, 1 yıl süreyle kamu ihalelerine katılamayacak. Böylece iki şirket de bu süre boyunca Türkiye’deki kamu ihale süreçlerinin dışında kalacak.
Bakanlığın aldığı yaptırım kararının, Türkiye Petrolleri’nin yürüttüğü bir ihale sürecine dayandığı belirtildi.
Söz konusu yasağın, ihale mevzuatı çerçevesinde uygulanan yaptırımlar arasında yer aldığı ifade edildi.