TPAO ihalesi sonrası iki Çinli şirkete Türkiye’de 1 yıllık yasak

1 YIL BOYUNCA İHALELERE GİREMEYECEKLER

Karara göre, CNPC Xibu Drilling Engineering Company Limited ile Xinjiang Zhentong Oil & Gas Co Ltd’nin Türkiye şubeleri, 1 yıl süreyle kamu ihalelerine katılamayacak. Böylece iki şirket de bu süre boyunca Türkiye’deki kamu ihale süreçlerinin dışında kalacak.