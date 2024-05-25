TPAO'dan kamulaşma kararı! Batman, Siirt, Diyarbakır ve Mardin'de bulunan sahalar ilk sırada yer aldı

25 May 2024 10:14 - Güncelleme : 25 May 2024 10:18

Bu acıya yürek dayanmaz: Boğularak ölen çocuğunun başını son kez okşadı

Bu acıya yürek dayanmaz: Boğularak ölen çocuğunun başını son kez okşadı

Resmi Gazete'de yer alan kararda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Batman, Siirt, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta bulunan sahalarında kamulaşma kararı alındı.

TPAO'DAN KAMULAŞMA KARARI!

Buna göre; TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Batman, Siirt, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak sınırları içindeki çeşitli parsellerin kamulaştırılmasına karar verdi.