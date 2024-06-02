TPAO'dan kritik hamle! Gözler yeni gelecek müjdelere çevrildi

02 Haziran 2024 13:48 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 14:22

Petrol devi halka arz oluyor, resmi olmayan talep dudak uçuklattı

Petrol devi halka arz oluyor, resmi olmayan talep dudak uçuklattı

Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek! Bankacılık devi petrol için kritik tahminini açıkladı

Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek! Bankacılık devi petrol için kritik tahminini açıkladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), yeni petrol keşifleri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. TPAO'nun 2 noktada daha petrol arayacağı bildirildi.

2 PETROL ARAMA SAHASI KURULDU

Haber7'nin aktardığı bilgilere göre; Hakkari'nin merkezine 200 kilometre uzaklıkta, Irak sınırına 13 kilometre mesafede bulunan ve adı yıllarca terörle anılan Derecik ilçesinde TPAO, 2 tane petrol arama sahası kurulduğunu bildirdi.

Altyapı çalışmalarının 3 ay önce başladığı 2 sahada, iş makineleri ile hummalı bir faaliyet sürdüğü öğrenildi.

SONDAJA YAKIN ZAMANDA BAŞLANILACAK

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan 'Derecik-1' petrol sahası ile Anadağ köyü sınıra 1,5 kilometre uzaklıktaki Yeşilova mezrasında bulunan 'Anadağ-1' petrol sahasında, yakın zamanda sondaj çalışmaları da başlayacak.