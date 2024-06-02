TPAO'dan kritik hamle! Gözler yeni gelecek müjdelere çevrildi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
02 Haziran 2024 13:48 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 14:22
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) yeni hamlesi herkesi heyecanlandırdı. TPAO'nun Hakkari'nin Irak sınırında bulunan ilçesi Derecik'te 2 sahada petrol arayacağı öğrenildi. Şimdi gözler bölgeden gelecek olan yeni müjdelerde...
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), yeni petrol keşifleri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. TPAO'nun 2 noktada daha petrol arayacağı bildirildi.
2 PETROL ARAMA SAHASI KURULDU
Haber7'nin aktardığı bilgilere göre; Hakkari'nin merkezine 200 kilometre uzaklıkta, Irak sınırına 13 kilometre mesafede bulunan ve adı yıllarca terörle anılan Derecik ilçesinde TPAO, 2 tane petrol arama sahası kurulduğunu bildirdi.
Altyapı çalışmalarının 3 ay önce başladığı 2 sahada, iş makineleri ile hummalı bir faaliyet sürdüğü öğrenildi.
SONDAJA YAKIN ZAMANDA BAŞLANILACAK
İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan 'Derecik-1' petrol sahası ile Anadağ köyü sınıra 1,5 kilometre uzaklıktaki Yeşilova mezrasında bulunan 'Anadağ-1' petrol sahasında, yakın zamanda sondaj çalışmaları da başlayacak.
Kaynak: tgrthaber.com