TPAO'nun 3 ildeki petrol arama ruhsat sahası genişletildi!

30 Eylül 2024 09:29 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 09:35

TPAO, Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'da bulunan petrol arama ruhsat sahasına 15 bin 153 hektarlık saha ilave edildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) petrol arama alanları gittikçe genişliyor. Kurumun, Bingöl, Elazığ​ ve Diyarbakır​'da yer alan petrol arama ruhsat sahasına büyük bir saha daha eklendi.

15 BİN 153 HEKTARLIK ALAN EKLENDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TPAO​'nın Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır sınırları içinde sahip olduğu 23 petrol arama ruhsatına, 15 bin 153 hektarlık sahanın ilavesine karar verildi.

GABAR'DE REKOR KIRILMIŞTI

TPAO'nun geçtiğimiz yıl Gabar'da rekor petrol üretimine imza atmıştı. Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan toplamda 23 kuyuda günlük 30 bin varil petrol üretimine ulaşıldığı duyurulmuştu.