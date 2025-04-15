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 | Selahattin Demirel

Trabzon raylı sisteme kavuşuyor! 3 ilçeyi birbirine bağlayacak

Trabzon Raylı Ulaşım Sistemi Projesi’nin tanıtımı yapıldı. Projeyi hızla hayata geçirmek için gün gün takip ettiklerini yineleyen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Projemiz 2026 yılı yatırım programına dahil edilecek ve yıl bitmeden ilk kazmayı vurmuş olacağız" dedi.

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Trabzon raylı sisteme kavuşuyor! 3 ilçeyi birbirine bağlayacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 14:23
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 14:25

Trabzon'un raylı sistemle buluşması için devam eden süreçte önemli bir ivme kazanıldı. Tanıtım toplantısında konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Bu projeyi sizlere seçim sürecinde birinci sözümüz olarak duyurmuştuk. O gün kamuoyuna, 'Bu işi ay, gün ve saat saat takip edeceğim' diyerek bir taahhütte bulunmuştum. Hamdolsun, bugün geldiğimiz noktada bu sözümüzü adım adım hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz." dedi.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Raylı sistemin kente kazandırılması için işleyen süreç hakkında bilgi veren Genç "4 Nisan’da mazbatamızı aldıktan sonra, 24 Nisan’da çok kıymetli genel müdürümüzün de teşrifleriyle belediyemizde ilk protokolümüzü imzaladık. Ardından, 13 Ağustos 2024 tarihinde projemiz Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan onay aldı. Hızlı ve kararlı bir takip sürecimizin sonucunda, 12 Ekim 2024 tarihinde de uygulama projesinin ihalesini gerçekleştirdik. Yüksel Proje firmamıza yer teslimini süratle tamamladıktan sonra, uygulama projesi ve güzergah çalışmaları eş zamanlı olarak başlatıldı" dedi.

Trabzon raylı sisteme kavuşuyor! 3 ilçeyi birbirine bağlayacak


AKÇAABAT, ORTAHİSAR VE YOMRA'YI BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

Trabzon'da yaşayan 825 bin vatandaşın yaklaşık 551 bini Akçaabat, Ortahisar ve Yomra ilçelerinde yaşadığına dikkat çeken Genç "Bu ilçelerimiz aynı zamanda trafik yoğunluğunun da en fazla olduğu aks üzerinde yer almaktadır. Bu nedenle, raylı sistem projemizi bu üç ilçeyi birbirine bağlayacak şekilde planladık. Bu vizyonun gerçekleşmesine katkı sunan başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, kıymetli hemşehrimiz Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür ediyorum. Projemizi sahiplenmesi ve destek vermesi bizler için çok kıymetli oldu.

İŞTE GÜZERGAHLAR

Raylı sistem projemiz 32 kilometrelik bir hat üzerinde şekillenecek. Başlangıç noktamız Akyazı’daki şehir hastanesi ve stadyum alanı olacak; buradan hareketle Meydan, otogar, KTÜ ve havalimanı güzergahıyla ilerleyecek. Devamında ise Akçaabat ve Yomra ilçelerimize ulaşan bir yapıya kavuşacağız" diye konuştu.

"TRAMVAY DİYE YOLA ÇIKILDI AMA METROLAŞTI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ise yaptığı sunumda, "Şimdi biz tramvay mı metro mu diye baktığımızda aslında burada tramvay ismi ile yola çıkıldı ama karakteristiği itibariyle artık metrolaştı. Arazi şartları yeraltını kullanmayı zorunlu kıldı. Tam sinyalize, tam otomatik, makinist inisiyatifini geride bıraktığımız manuel kullanımı olmayan, dolayısıyla bunları birleştirdiğimizde metrolaşmış bir raylı sistem ortaya çıktı." dedi.

"ÇALIŞMALAR YIL SONU TAMAMLANACAK"

Eyigün, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ortalama hızımız 40-42 kilometreye çıkıyor. Sistemimiz, 70-80 kilometre hızla giden, ortalaması tüm dur kalklarla beraber 40 kilometrenin altına düşmeyen bir metro karakteristiğine büründü. 5 dakikada bir sefer yapabilen bir sistem, bunu istersek daha da sıklaştırabiliriz. Yani fiziki olarak 2 dakikalara kadar metroları sefer aralığı olarak sıklaştırabiliyoruz. İlk etabımız 16 kilometrelik etap, 16 istasyon.

Tramvay 500-600 metrede bir durak yapar, çok hızlanmadan durur. Metro dediğimiz 800 metre, 1000 metre, 1200 metre gibi hızlanan 70-80 kilometreyi bulan, yavaşlayan ama parkur itibari ile beraber ortalama hızının yüksek olduğu sistemdir. Bizim durak ara mesafeler 1000 metre yaklaşık ortalamasına oturmuş oldu. Şu anda sondaj çalışmalarımızın yüzde 9'unu tamamlamış durumdayız ve sondaj makinelerimiz hala aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Yıl sonuna kadar tüm çalışmaları tamamlamayı ve projemizi 2026 yatırım programına dahil ederek bir yapım projesine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu süreç, Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yürütülmektedir. İnşallah, yıl sonu itibarıyla bu çalışmaları tamamlamış olacağız."

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#Ekonomi
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