Trabzon'da İstanbul'dan sonra bir ilk! Füniküler hattı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Meydan-Çukurçayır arasında hayata geçireceği füniküler sistem hattının tanıtım toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2 yılda tamamlanması planlanan bin 542 metre uzunluğundaki fünikiler sistemle Meydan'dan Çukurçayır'a 3 dakika 42 saniyede ulaşılabileceğini açıkladı. Proje İstanbul'dan sonra ilk kez Trabzon'da uygulanacağı kaydedildi.

Trabzon'da Meydan-Çukurçayır arasında bin 542 metre uzunluğunda hayata geçirilmesi planlanan Füniküler Hattı Projesi için Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla tanıtım toplantısı düzenlendi.





İSTANBUL'DAN BAŞKA ÖRNEK YOK!

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye'de Füniküler sistemin sadece İstanbul'da kullanıldığını belirterek, "Çukurçayır bölgemizde yaşayan 41 bin 737 nüfusumuz var. Önemli bir nüfus. Dolayısıyla burada ulaşım sistemine yönelik yeni bir model üzerinde çalıştık. Bu da, Türkiye'de sadece İstanbul'da bulunan yapım modeliyle uygulanan, Füniküler sistemi olarak tanıdığımız bir sistemdir. Yaklaşık 3 dakika 42 saniye gibi bir sürede Meydan'dan vatandaşlarımız Çukurçayır'a ulaşabilecek.

Bunun çalışmasını bugün itibarıyla başlatıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun diyoruz. Bu vesileyle, şehir içi trafik noktasında çok önemli bir adımı atmış olacağız. Aynı zamanda, vatandaşlarımızın trafik nedeniyle özellikle yaşadığı stresi azaltacak bir modeli de ortaya koyuyoruz. Artık bundan sonra halkımızın yaşam standardı dediğimiz konuların başında, halkın psikolojisi ve stres düzeyi de yer almaktadır. Sadece ekonomik ve sosyal standartları değil, bunları da düşünmemiz gerekmektedir. Bu projeye katkı sağlayan başta değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.