Trabzon’daki kahvaltı fiyatları dudak uçuklattı! Sosyal medya bu fiyat listesini konuşuyor

08 Ağustos 2024 11:36 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 12:29

Trabzon'un eşsiz manzarası eşliğinde kahvaltı yapmak isteyenler karşılaştıkları fiyatlar karşısında şaşkına döndü. Son dönemlerde artan fiyatlar yeme-içme sektörünü de derinden etkiledi.

Gıda sektöründe artan fiyatlar zeytinden peynire kadar artış gösterince kahvaltı fiyatları da tavan yaptı. Sosyal medyada paylaşılan fiyat listesi ise gündem oldu.

TRABZON'DA 4 BİN LİRAYA DUDAK UÇUKLATAN KAHVALTI!

Trabzon'da bir restoranın kahvaltı fiyat listesi dudak uçuklattı. 6 kişilik kahvaltı fiyatı 4 bin liraya yükselirken, 2 kişilik serpme kahvaltı bin 800 lira oldu.

Şaşkına çeviren fiyatlar sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı da fahiş fiyatlara tepki gösterdi.