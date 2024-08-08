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Trabzon’daki kahvaltı fiyatları dudak uçuklattı! Sosyal medya bu fiyat listesini konuşuyor

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
08 Ağustos 2024 11:36 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 12:29
Trabzon’daki kahvaltı fiyatları dudak uçuklattı! Sosyal medya bu fiyat listesini konuşuyor

Son dönemlerde artan fiyatlar yeme-içme sektörünü de etkiledi. Sosyal medyada paylaşılan kahvaltı fiyat listesi gündeme oturdu.

Trabzon'un eşsiz manzarası eşliğinde kahvaltı yapmak isteyenler karşılaştıkları fiyatlar karşısında şaşkına döndü. Son dönemlerde artan fiyatlar yeme-içme sektörünü de derinden etkiledi. 

Gıda sektöründe artan fiyatlar zeytinden peynire kadar artış gösterince kahvaltı fiyatları da tavan yaptı. Sosyal medyada paylaşılan fiyat listesi ise gündem oldu. 

TRABZON'DA 4 BİN LİRAYA DUDAK UÇUKLATAN KAHVALTI! 

Trabzon'da bir restoranın kahvaltı fiyat listesi dudak uçuklattı. 6 kişilik kahvaltı fiyatı 4 bin liraya yükselirken, 2 kişilik serpme kahvaltı bin 800 lira oldu. 

Şaşkına çeviren fiyatlar sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı da fahiş fiyatlara tepki gösterdi. 

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Kaynak: Tgrthaber.com
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