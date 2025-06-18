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 | Bengü Sarıkuş

Trafiğe 210 bin yeni otomobil katıldı! En çok hangi araç satıldı?

Açıklanan TÜİK verilerine göre Mayıs ayında 210 bin 295 adet aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 32 milyon 182 bin 121 oldu.

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Trafiğe 210 bin yeni otomobil katıldı! En çok hangi araç satıldı?
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 10:59

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini paylaştı. Buna göre, Mayıs ayında 210 bin 295 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,8'ini motosiklet, yüzde 41,4'ünü otomobil, yüzde 8,5'ini kamyonet, yüzde 2,6'sını traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe 210 bin yeni otomobil katıldı! En çok hangi araç satıldı?

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 9,5 ARTTI

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 12,8, otomobilde yüzde 8,4, traktörde yüzde 5,9, otobüste yüzde 5,1, kamyonette yüzde 3,3, kamyonda yüzde 3,1 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 28,8 ve minibüste yüzde 5,9 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 9,5 AZALDI

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 18,7, kamyonette yüzde 2,4 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 50,5, traktörde yüzde 30,6, kamyonda yüzde 16,0, motosiklette yüzde 15,4, otobüste yüzde 10,9 ve otomobilde yüzde 2,6 azaldı.

Trafiğe 210 bin yeni otomobil katıldı! En çok hangi araç satıldı?

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI MAYIS AYI SONU İTİBARIYLA 32 MİLYON 182 BİN 121 OLDU

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,8'ini otomobil, yüzde 20,4'ünü motosiklet, yüzde 14,9'unu kamyonet, yüzde 7,1'ini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

MAYIS AYINDA 960 BİN 640 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Mayıs ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 67,2'sini otomobil, yüzde 14,7'sini kamyonet, yüzde 11,3'ünü motosiklet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Mayıs ayında 87 bin 106 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

Trafiğe 210 bin yeni otomobil katıldı! En çok hangi araç satıldı?

OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE 900 BİN 504 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 15,2 azalarak 900 bin 504 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 64,5 artarak 19 bin 117 adet oldu. Böylece Ocak-Mayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 881 bin 387 adet artış gerçekleşti.

OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 47,3'Ü BENZİN YAKITLIDIR

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 435 bin 480 adet otomobilin yüzde 47,3'ü benzin, yüzde 28,1'i hibrit, yüzde 14,1'i elektrikli, yüzde 9,6'sı dizel ve yüzde 0,9'u LPG yakıtlı. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 667 bin 473 adet otomobilin ise yüzde 33,5'i dizel, yüzde 31,2'si LPG, yüzde 30,6'sı benzin, yüzde 3,1'i hibrit ve yüzde 1,5'i elektrikli. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2.

Trafiğe 210 bin yeni otomobil katıldı! En çok hangi araç satıldı?

OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 435 bin 480 adet otomobilin yüzde 31,3'ü 1300 ve altı, yüzde 24,4'ü 1401-1500, yüzde 11,2'si 1501-1600, yüzde 10,0'ı 1301-1400, yüzde 8,5'i 1601-2000, yüzde 0,6'sı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.

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#Ekonomi
#Otomobil
#Otomobil Sektörü
#Otomobil Üretimi
#en çok satılan araç
#Motorlu Kara Taşıtları verisi
#en çok satan araç
#Ekonomi
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