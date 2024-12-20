Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı düştü

20 Aralık 2024 10:14 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 10:25

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,8 azaldı.

Türkiye​ İstatistik Kurumu, Kasım​ ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı. Kasım ayında 188 bin 966 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,9'unu otomobil, yüzde 38,9'unu motosiklet, yüzde 10,3'ünü kamyonet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI AZALDI

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,8 azaldı. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 51,8, kamyonette yüzde 14,1, otomobilde yüzde 13,7, minibüste yüzde 5,8, traktörde yüzde 0,5 artarken motosiklette yüzde otobüste yüzde kamyonda yüzde 1,1 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN ARAÇ SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE ARTTI

Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %47,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 35,8, kamyonette yüzde 18,7, motosiklette yüzde 8,9 artarken traktörde yüzde 17,5, kamyonda yüzde 17,1, otobüste yüzde 8,1 ve otomobilde yüzde 1,3 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI 31 MİLYON 67 BİN 698 OLDU

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 19,8'ini motosiklet, yüzde 15,1'ini kamyonet, yüzde 7,3'ünü traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

KASIM AYINDA 917 BİN 715 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Kasım ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 68,7'sini otomobil, yüzde 15,4'ünü kamyonet, yüzde 8,2'sini motosiklet, yüzde 3,2'sini traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

84 BİN 846 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 13,3'ü Renault, yüzde 8,3'ü Volkswagen, yüzde 7,4'ü Hyundai, yüzde 7,1'i Fiat, yüzde 5,3'ü Peugeot, yüzde 5,2'si Skoda, yüzde 5,1'i Toyota, yüzde 4,6'sı Opel, yüzde 4,1'i BMW, yüzde 3,9'u Mercedes-Benz, yüzde 3,3'ü Citroen, yüzde 3,0'ı Nissan, yüzde 2,8'i Seat, yüzde 2,5'i Kia, yüzde 2,3'ü Dacia, yüzde 2,3'ü Audi, yüzde 2,2'si Ford, yüzde 2,1'i Chery, yüzde 1,5'i Honda, yüzde 1,3'ü Cupra ve yüzde 12,5'i diğer(2) markalardan oluştu.

OCAK-KASIM DÖNEMİNDE KAÇ ARAÇ TRAFİĞE KAYIT OLDU?

Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 12,9 artarak 2 milyon 359 bin 823 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 12,2 artarak 31 bin 250 adet oldu. Böylece Ocak-Kasım döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 328 bin 573 adet artış gerçekleşti.

VATANDAŞIN TERCİHİ BENZİNLİ ARAÇ OLDU

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 906 bin 77 adet otomobilin yüzde 61,9'u benzin, yüzde 15,8'i hibrit, yüzde 11,7'si dizel, yüzde 9,5'i elektrikli ve yüzde 1,1'i LPG yakıtlıdır. Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 122 bin 636 adet otomobilin ise yüzde 34,3'ü dizel, yüzde 32,0'ı LPG, yüzde 30,1'i benzin, yüzde 2,3'ü hibrit ve yüzde 1,0'ı elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise yüzde 0,2'dir.

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 906 bin 77 adet otomobilin yüzde 32,9'u 1300 ve altı, yüzde 22,4'ü 1401-1500, yüzde 15,7'si 1301-1400, yüzde 12,5'i 1501-1600, yüzde 6,4'ü 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN 350 BİN 11'İ GRİ RENKTE

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 906 bin 77 adet otomobilin yüzde 38,6'sı gri, yüzde 26,1'i beyaz, yüzde 13,0'ı siyah, yüzde 11,2'si mavi, yüzde 5,7'si kırmızı, yüzde 3,0'ı yeşil, yüzde 0,8'i sarı, yüzde 0,8'i turuncu, yüzde 0,5'i kahverengi ve yüzde 0,4'ü diğer renklidir.