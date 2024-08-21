Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 30 milyonu aştı! Sürücülerin tercihi yine gri renk oldu

21 Ağustos 2024 10:13 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 10:15

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TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları verileri geldi. Buna göre, temmuz ayında 276 bin 615 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,1 arttı.



Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 46,9'unu motosiklet, yüzde 39,4'ünü otomobil, yüzde 8,5'ini kamyonet, yüzde 2,6'sını traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI YÜKSELDİ

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 39,3 arttı.





Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 106,6, kamyonda yüzde 99,2, kamyonette yüzde 76,9, otobüste yüzde 56,1, otomobilde yüzde 43,7, motosiklette yüzde 30,3, traktörde yüzde 18,3 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 1,4 arttı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %19,1 artmış oldu.

Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 123,7, otobüste yüzde 47,0, özel amaçlı taşıtta yüzde 41,4, motosiklette yüzde 27,9, kamyonda yüzde 23,3, otomobilde yüzde 13,5, kamyonette yüzde 8,3 artarken traktörde yüzde 8,7 azaldı.

TOPLAM TAŞIT SAYISI 30 MİLYONU GEÇTİ

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 30 milyon 261 bin 176 oldu.

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %52,3'ünü otomobil, %19,0'ını motosiklet, %15,3'ünü kamyonet, %7,4'ünü traktör, %3,3'ünü kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

957 BİN 920 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Temmuz ayında devri(1) yapılan taşıtların %64,9'unu otomobil, %14,7'sini kamyonet, %13,5'ini motosiklet, %2,7'sini traktör, %1,8'ini kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında 108 bin 907 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %10,4'ü Renault, %9,3'ü Fiat, %8,1'i Volkswagen, %7,2'si Chery, %6,1'i Citroen, %6,0'ı Peugeot, %5,0'ı Hyundai, %4,8'i Opel, %4,7'si Toyota, %4,5'i MG, %4,1'i Skoda, %3,6'sı Dacia, %3,2'si Honda, %3,0'ı Ford, %2,4'ü Nissan, %2,3'ü Mercedes-Benz, %1,9'u Seat, %1,6'sı BMW, %1,6'sı Audi, %1,4'ü Kia ve %8,8'i diğer(2) markalardan oluştu.

Ocak-Temmuz döneminde 1 milyon 537 bin 616 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %19,2 artarak 1 milyon 537 bin 616 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %4,6 azalarak 16 bin 506 adet oldu. Böylece Ocak-Temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 521 bin 110 adet artış gerçekleşti.

OTOMOBİLLERİN YÜZDE 65,2'Sİ BENZİNLİ

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %65,2'si benzin yakıtlı oldu.

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 617 bin 708 adet otomobilin %65,2'si benzin, %13,1'i hibrit, %12,4'ü dizel, %8,3'ü elektrikli ve %1,0'ı LPG yakıtlıdır. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 835 bin 588 adet otomobilin ise %34,7'si dizel, %32,4'ü LPG, %29,8'i benzin, %1,9'u hibrit ve %0,8'i elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

Ocak-Temmuz döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı.

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 617 bin 708 adet otomobilin %32,3'ü 1300 ve altı, %22,1'i 1401-1500, %17,5'i 1301-1400, %13,3'ü 1501-1600, %5,8'i 1601-2000, %0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

GRİ RENKTEN VAZGEÇMEDİLER

Ocak-Temmuz döneminde kaydı yapılan otomobillerin 238 bin 836'sı gri renkli oldu.

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 617 bin 708 adet otomobilin %38,7'si gri, %25,5'i beyaz, %13,0'ı siyah, %11,3'ü mavi, %6,3'ü kırmızı, %2,8'i yeşil, %0,9'u turuncu, %0,6'sı sarı, %0,4'ü kahverengi ve %0,4'ü diğer renkli.