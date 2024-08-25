Trafikteki her 5 araçtan biri motosiklet!

25 Ağustos 2024 12:47 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 13:16

Türkiye’de son yıllarda sürücüler motosikletlere yoğun talep gösterdi. TÜİK verilerine göre trafikte bulunan toplam 30 milyon 261 bin 176 araçtan 5 milyon 764 bin 546’sı motosikletlerden oluşuyor. En fazla motosiklet ithal ettiğimiz ülke ise Çin.

PANDEMİDE İLGİ ARTTI

İlk kez 2000 yılında motosiklet sayısı bir milyonu aştı. Motosiklet sayısı 2019'da 3 milyon 331 bin 326'ya ulaştı.

Pandemi döneminde artan ilgiyle beraber 2020'de 181 bin 250 adet artışla 3 milyon 512 bin 576'ya, 2021'de 3 milyon 744 bin 370'e,

2022'de 4 milyon 141 bin 914'e, 2023'te 5 milyon 79 bin 396'ya kadar yükseldi. Bu yılın temmuz sonu itibarıyla trafikteki motosiklet sayısı, geçen yılın sonuna kıyasla 685 bin 150 adet artarak 5 milyon 764 bin 546 oldu.

5 YILDA 3 KAT ARTTI

Noter aracılığıyla yapılan devir işlemlerini gösteren ikinci el motosiklet satışında 2019-2023 döneminde alımların hızla arttığı görüldü. Bu tarihler arasında ikinci el motosiklet satışı 5 yılda yaklaşık 3 kat arttı.

Türkiye’de motosikletlere olan ilgiyle beraber ithalatta arttı. Motosiklet ithalatı 2022'de 290 milyon 770 bin dolara çıkarken, 2023'te 684 milyon 71 bin doları buldu. Bu yılın ilk yarısında ise 527 milyon 532 bin dolarlık motosiklet ithal edildi.

En çok motosiklet ithal edilen ülkeler arasında Çin ilk sırada yer aldı.