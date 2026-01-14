Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 Fuat İğci

Trendyol çöktü mü, sorun mu var? Trendyol neden açılmıyor, hatanın çözümü nedir?

Türkiye’nin en popüler alışveriş platformalrından birisi olan Trendyol’a erişim sorunu yaşanıyor. Mobil ve masaüstü üzerinden alışveriş platformuna giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, sorunun kaynağına ve çözümüne odaklandı. Sosyal medyada platformlarında vatandaşlar, uygulamaya girerken hata aldığını bildirirken kimileri ise sorunun bağlantı sorunlarından kaynaklandığını ifade etti. Downdetector rapolarmalarına göre uygulamada sorun olduğu biliniyor. Peki Trendyol çöktü mü, sorun mu var? İşte, 14 Ocak Trendyol hata bildirimi sorunu…

Trendyol çöktü mü, sorun mu var? Trendyol neden açılmıyor, hatanın çözümü nedir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.01.2026
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
saat ikonu 15:21

Alışveriş tutkunları tarafından sıkça kullanılan uygulamaların başında gelen Trendyol’da yaşanan sorunların ardından uygulamaya giriş yapılamıyor. Bazı kullanıcılar, uygulamanın sorunsuz çalışmaya devam ettiği bildirirken sorunun global mi yoksa yerel olarak mı yaşandığı merak ediliyor. Trendyol üzerinden market alışverişi, yemek siparişi ve diğer birçok alım işlemi yapılabiliyor. Sipariş durumunu kontrol etmek isteyenler uygulamada sorunla karşılaşıyor. Peki Trendyol neden açılmıyor, sorun mu var? İşte, 14 Ocak Trendyol hata bildirimi…

TRENDYOL ÇÖKTÜ MÜ? (14 OCAK 2026)

rendyol'da erişim sorunlarının yaşandığı Downdetector raporlarında belli oldu. Platformlarda yaşanan hataları takip eden Downdetector platformu tarafından aktarılan bilgilere göre bugün saat 14.28 itibarıyla Trendyol'da erişim sorunları başladı.

Trendyol'da yaşanan hataların yüzde 95'i uygulama tarafında meydana geldi. Kullanıcıların yüzde 3'ü ödeme altyapılarında sıkıntılar yaşarken, yüzde 3'ü ise internet sitesinde bağlantıda problem yaşadı.Trendyol'un yaşadığı erişim problemine Downdetector platformunun en yüksek seviye hata seviyesi olan kırmızı kod verildi.

Trendyol çöktü mü, sorun mu var? Trendyol neden açılmıyor, hatanın çözümü nedir?

Erişim sorunları hakkında Trendyol tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Teknik bir sorundan dolayı kaynaklandığı tahmin edilen erişim probleminin kısa süre içerisinde yetkililer tarafından çözülmesi ve platforma tekrardan erişim sağlanması bekleniyor.

#Ekonomi
