Trendyol GO Amerikan devine satıldı

Uber, Trendyol Go'nun %85 hissesini yaklaşık 700 milyon dolara satın almak üzere anlaşma imzaladı. Bu satın alma, Uber'in Türkiye pazarına yeniden girişini ve yemek teslimatı alanındaki stratejik genişlemesini simgeliyor.

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol Group tarafından işletilen bir yemek ve market teslimat hizmeti olan Trendyol Go'nun çoğunluk hissesinin Alibaba'da olduğu biliniyordu. Anlaşmanın tamamlanmasının ardından, Trendyol GO hizmetlerine devam ederken Uber Eats’in öne çıkan özellikleri ile de entegre edilecek.