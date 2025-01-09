Trump, ABD ekonomisi için olağanüstü hal ilan etmeye hazırlanıyor

09 Ocak 2025 09:25 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 09:30

Trump, ulusal ekonomik olağanüstü hal ilan etmeyi değerlendiriyor. Amaç, ithalatı düzenlemek ve geniş kapsamlı yeni tarifeler uygulamak. Tartışmalar sürüyor, karar henüz netleşmedi.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminde küresel ticaret dengesini yeniden şekillendirmek amacıyla "Ulusal Ekonomik Olağanüstü Hal" ilan etmeyi değerlendiriyor. Bu adım, müttefiklere ve rakiplere yönelik geniş kapsamlı yeni gümrük tarifelerini uygulamaya koymak için hukuki bir zemin oluşturabilir.

Trump’a yakın kaynaklar, bu planın Uluslararası Ekonomik Olağanüstü Hal Yetkileri Yasası (IEEPA) üzerinden yürütülebileceğini belirtiyor. Bu yasa, başkana, ulusal acil durumlarda ithalat ve tarifeleri düzenleme yetkisi veriyor. Trump’ın bu yasayı sevdiği ifade ediliyor çünkü ulusal güvenlik gerekçesiyle tarifelerin gerekliliğini ispatlama şartı bulunmuyor.

"MASADA HER ŞEY VAR"

Konuya yakın bir kaynak, "Masada her şey var," diyerek olağanüstü hal ilanı konusunda güçlü tartışmalar yapıldığını doğruladı. Trump’ın geçiş ekibi ise bu konuda yorum yapmayı reddetti.

DAHA ÖNCE MEKSİKA İÇİN TEHDİT ETMİŞTİ

Trump, 2019 yılında IEEPA’yı kullanarak Meksika’dan gelen tüm ithalata %5’lik bir gümrük tarifesi tehdidinde bulunmuştu. Tarifeler %25’e kadar çıkabilecekti. Ancak Meksikalı yetkililerin ABD’ye gelerek anlaşma sağlaması üzerine bu tarifeler uygulanmadı. O dönem, ABD Ticaret Odası gibi iş dünyasının önde gelen grupları, bu adımın yasal zeminini sorgulayan davalara hazırlık yapmıştı.

NİHAİ KARAR HENÜZ VERİLMEDİ

Kaynaklara göre, olağanüstü hal ilanı konusunda henüz nihai bir karar alınmış değil. Trump’ın ekibi, kampanya döneminde vaat ettiği tarifeleri desteklemek için başka yasal yolları da araştırıyor.

YENİ TİCARET KANUNLARI GÜNDEMDE

Trump’ın danışmanları, ABD ticaret kanununun 338. bölümünü de gözden geçiriyor. Bu yasa, ABD ticaretine ayrımcılık yapan ülkelere yönelik yeni vergiler koyma yetkisi veriyor. Ayrıca, Çin’e yönelik önceki tarifelerin dayandığı 301. bölümün yeniden incelenmesi de masada. Ancak bu seçenek, hükümetin uzun süreli bir soruşturma yürütmesini ve şirketlerin muafiyet için yoğun lobi faaliyetlerinde bulunmasını gerektiriyor.

DESTEKÇİLERDEN "ÜRETİM GÜCÜ" VURGUSU

Trump’ın destekçileri, yeni tarifelerin ABD’deki üretimi artırmak için kritik olduğunu savunuyor. Coalition for a Prosperous America Başkan Yardımcısı Nick Iacovella, “Trump ekibi, ekonomik ve ulusal güvenlik nedenleriyle sanayi kapasitemizi yeniden inşa etmemiz gerektiğini biliyor. Bu, topluluklar ve Amerikan işçileri için iyi olacak” dedi.