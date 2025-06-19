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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Trump, bir dargın bir barışık! FED Başkanı Powell'a yeniden 'aptal' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, faizleri sabit tutan Fed Başkanı Jerome Powell'a bir kez daha hakaret etti.

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Trump, bir dargın bir barışık! FED Başkanı Powell'a yeniden 'aptal' dedi
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 09:04
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 09:04

ABD Başkanı Donald Trump'ın ani çıkışları dünya basınını sallamaya devam ediyor. Daha önce Amerikan Merkez Bankası olan FED'in Başkanı Powell'a önce sevgi ifadeleri kullanıp sonrasında hakaret etmişti. Faiz kararı nedeniyle Fed Başkanı Jerome Powell'ı hedefine alan ve her seferinde Powell'a yüklenen Trump, faizin sabit kalması sonrası yine hakaretler savurdu. Trump sosyal medya hesabından "Powell en kötüsü, Amerika'ya milyarlarca dolara mal olan gerçek bir aptal" dedi.

Trump, bir dargın bir barışık! FED Başkanı Powell'a yeniden 'aptal' dedi

BU İLK HAKARETİ DEĞİL

Trump, Powell'a "aptal" demeyi alışkanlık haline getirdi ve her istediği olmadığında Powell'ı hedefine koymaya başladı. ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 4.25 ile 4.50 aralığında sabit tuttu.

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