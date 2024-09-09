Trump dolardan uzaklaşmak isteyen ülkeleri tehdit etti! Hedef BRICS: Yüzde 100 gümrük vergisi uyarısı

09 Eylül 2024 12:12 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 12:35

Trump dolardan kaçınan ülkelere yüzde 100 gümrük vergisi uyarısı yaptı. Donald Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada, ülkelerin ABD dolarını kullanmaktan vazgeçmelerini çok maliyetli hale getireceğine ve gümrük tarifeleri platformuna yeni bir sütun ekleyeceğinin altını çizdi. Trump'ın tehdidinin başta Çin olmak üzere BRICS ülkelerini etkilemesi bekleniyor. Söz konusu ülkeler "BRICS para birimi" oluşturup, dolar hakimiyetine son vermeyi önerdi. Son olarak geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin de tam üyelik için BRICS'e başvurduğu biliniyor.

Cumhuriyetçi başkan adayı, çekişmeli eyaletlerden biri olan Wisconsin'de düzenlenen bir mitingde, "Doları bırakırsanız ABD ile iş yapmazsınız, çünkü mallarınıza yüzde 100 gümrük vergisi koyacağız" diyerek dolardan uzaklaşmak isteyen ülkeleri tehdit etti. Konuya yakın kaynaklar daha önce Bloomberg News'e yaptıkları açıklamada, seçenekler arasında ihracat kontrolleri, döviz manipülasyonu ücretleri ve tarifelerin yer aldığını söylemişti.

DONALD TRUMP'TAN DOLAR ÇIKIŞI

Uzun zamandır korumacı ticaret politikalarını benimseyen Trump, doların sekiz yıldır "büyük kuşatma altında" olduğunu söyledi.

Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya ve Güney Afrika geçen yıl bir zirvede dolarizasyonu tartıştı. Buna karşılık Trump, doların dünya rezerv para birimi olarak kalmasını isterken ve bu cumartesi günü Wisconsin mitinginde yeni bir çıkışta bulundu.

Wisconsin, Trump ile Demokrat rakibi Kamala Harris arasındaki yarışta en kritik salıncak eyaletlerinden biri olarak nitelendiriliyor. İkisi, Başkan Joe Biden'ın ekonomik gündeminden rahatsız olan ve Trump'ın popülist çağrılarına çekilen eyaletin işçi sınıfı seçmenlerinin desteği için mücadele ediyor.

"DOLAR BÜYÜK KUŞATMA ALTINDA"

Wisconsin'de düzenlenen bir mitingde konuşan başkan adayı dolardan uzaklaşmak isteyen ülkeleri tehdit etti.

"Dolar büyük kuşatma altında diyen Trump, "Doları bırakırsanız Amerika Birleşik Devletleri ile iş yapmazsınız çünkü mallarınıza %100 tarife koyacağız," dedi.

Açıklama, Trump ile ekonomik danışmanları arasında, dolar dışındaki para birimleriyle ikili ticarete aktif olarak girmenin yollarını arayan müttefikleri veya muhalifleri cezalandırmanın yolları hakkında aylarca süren tartışmaların ardından geldi. Konuya aşina kişiler daha önce Bloomberg News'e seçenekler arasında ihracat kontrolleri, para birimi manipülasyon ücretleri ve tarifeler bulunduğunu söyledi.

Doların hakimiyeti son on yıllarda azalmış olsa da, IMF'ye göre ABD para birimi 2024'ün ilk çeyreğinde resmi döviz rezervlerinin %59'unu oluşturmaya devam ederken, euro neredeyse %20 ile ikinci sırada yer aldı.

BRICS'TEN DOLARA KARŞI ORTAK PARA BİRİMİ HAMLESİ

BRICS'in ekonomik hacmi göz önüne alındığında, ortak para biriminin ABD dolarının küresel hegemonyasını kırması bekleniyor. Topluluğun en güçlü ekonomisi Çin, ortak para birimi fikrinin en büyük destekleyicisi olarak öne çıkıyor. Güney Afrika gibi görece küçük ekonomiye sahip üyeler ise bu konuda çekimser davranıyor.

Söz konusu ülkeler "BRICS para birimi" oluşturup, dolar hakimiyetine son vermeyi önerdi.

Trump'ın tehdidinin başta Çin olmak üzere BRICS ülkelerini etkilemesi bekleniyor.

BRICS’in küresel ekonomideki payı ise üye devletlerin çoğalması ile gün geçtikçe artıyor.

TÜRKİYE'NİN BRICS'E TAM ÜYELİK BAŞVURUSU

Türkiye'nin tam üyelik için BRICS'e başvurduğunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dış politika danışmanı Yuri Uşakov, geçtiğimiz günlerde duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları da, Erdoğan'ın 22-24 Ekimde Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılacağını doğruladı.