Trump doları tokatladı!

Trump’ın Brezilya ithalatına yüzde 50 vergi açıklaması ve diğer ülkelere yönelik sert mesajları, dolarda değer kaybına yol açtı. Yatırımcılar güvenli liman olarak euro ve yene yöneldi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu TruthSocial’da yaptığı paylaşımla piyasaları bir kez daha karıştırdı. Trump, 1 Ağustos’tan itibaren Brezilya’dan yapılan tüm ithalata yüzde 50 oranında gümrük vergisi getirileceğini duyurdu. Bununla da kalmadı, yedi farklı ülkeye daha tarifelerle ilgili uyarı mektupları gönderdi.

Bu agresif çıkış, piyasalarda belirsizlik rüzgârı estirdi. Yatırımcılar dolardan uzaklaşarak güvenli liman arayışına yöneldi. Dolar, euro, sterlin ve Japon yeni karşısında yaklaşık yüzde 0,10 oranında değer kaybetti.

YEN YENİDEN ÖNE ÇIKTI

Finans çevrelerinde özellikle Japon yeni, bu gelişmeyle birlikte yeniden güvenli liman olarak dikkat çekmeye başladı. StoneX analistlerinden Matt Simpson, “Japon yeni, piyasalardaki bu belirsizlik ortamında yeniden parlamaya başladı” diyerek artan küresel siyasi risklere dikkat çekti.

DOLAR ÜZERİNDEKİ BASKI BÜYÜYOR

Bank of America’nın döviz stratejisti Alex Cohen ise yaşananları “oyunun kurallarının değiştiği” bir dönem olarak yorumladı. Cohen, “Dolar artık sadece faiz farklarıyla değil, küresel politikalarla da şekilleniyor” diyerek özellikle Avrupa merkezli yatırımcıların dolardan uzaklaşmaya başladığını belirtti.

Banka verilerine göre, yatırımcılar sadece ticari işlemler değil, siyasi atmosfer nedeniyle de pozisyon değiştiriyor. ABD’nin küreselleşmeden uzaklaşan politikaları ve dış ülkelerdeki yatırım güvencelerinin zayıflığı, bu yönelimi daha da pekiştiriyor.