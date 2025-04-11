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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Trump farkında olmadan doları vurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ticaret politikalarına yönelik hamleleri piyasalarda dalgalanmalara yol açtı. Bu belirsizlik, yıllardır güvenli liman olarak görülen ABD dolarına olan inancı zayıflatırken, ellerinde trilyonlarca dolarlık varlık bulunduran yatırımcıları da harekete geçirdi.

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KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 13:32
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 13:35

ABD’nin ticaret tarifeleri nedeniyle başlayan piyasa krizinde en ağır darbeyi dolar ve ABD tahvilleri aldı. Yatırımcılar bu hafta hızla dolar pozisyonlarından çıkmaya başladı. ABD tahvil faizleri hızla yükselirken, dolar, euro, Japon yeni ve İsviçre frangı karşısında sert düşüş yaşadı. Doların altı büyük para birimine karşı değerini ölçen endeks, neredeyse iki yıl sonra ilk kez 100 puanın altına indi.

Trump farkında olmadan doları vurdu

KORUMA STRATEJİLERİ DEVREDE

Yatırımcıların endişelerini dile getiren uzmanlar, "ABD, onlarca yıldır yatırımcılara istikrar, bağımsız bir merkez bankası ve hukukun üstünlüğü güvencesi veriyordu. Ancak bu avantajların çoğu, özellikle de göçmen politikaları gibi unsurlar ortadan kalktı. Tarife politikaları ise adeta yeni bir vergi artışı gibi algılanıyor" dedi.
Dolar bazında ABD piyasalarına yatırılmış 33 trilyon dolarlık küresel sermayenin büyük kısmı, yıllardır döviz riskinden korunmamış durumdaydı. Ancak doların değer kaybetmeye başlamasıyla yatırımcılar hızla koruma (hedge) yöntemlerine yönelmeye başladı.
Exante Data uzmanlarına göre, yatırımcıların döviz riskini koruma oranında yüzde birlik artış bile 320 milyar dolarlık dolar satışına yol açabilir. Eğer dolar değer kaybetmeye devam ederse bu oran yüzde 10-15 düzeyine çıkabilir, bu da trilyonlarca dolarlık satış anlamına geliyor.

Trump farkında olmadan doları vurdu

JAPONYA'DAN BÜYÜK DÖNÜŞ

Özellikle Japonya gibi ülkelerdeki yatırımcılar, döviz riskini ciddi şekilde yeniden gözden geçiriyor. Japon emeklilik fonları ve hayat sigortası şirketlerinin ABD piyasalarındaki yatırımları yaklaşık 2 trilyon dolar düzeyinde. Yen'in son aylarda dolar karşısında yüzde 10 değer kazanması, Japon yatırımcıları ciddi biçimde kaygılandırıyor.
Analist Moteki ise, "Japon yatırımcılar ABD ekonomisi hakkında endişelenmeye devam ederse, hızla varlıklarını ülkelerine geri çekebilirler. Bu durum dolar/yen paritesinin 135 seviyelerine kadar gerilemesine yol açabilir" dedi.

Trump farkında olmadan doları vurdu

KÜRESEL ETKİLER VE AVRUPA’NIN ENDİŞESİ

İngiltere, Avustralya, İsviçre, Kanada gibi ülkelerdeki büyük emeklilik fonları da ABD varlıklarında önemli pozisyonlara sahip. Bu ülkelerdeki yatırımcıların koruma oranlarını artırması, dolar satışlarını daha da hızlandırabilir. Avrupa’daki finansal düzenleyiciler de bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Avrupa Merkez Bankası ve ulusal düzenleyicilerin ABD tahvil varlıkları hakkında bankalardan bilgi istediği belirtiliyor. Bu da, daha önce sorgulanmadan güvenilen ABD varlıklarının artık finansal istikrar açısından bir risk unsuru olarak görülmeye başlandığına işaret ediyor.

Trump farkında olmadan doları vurdu
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