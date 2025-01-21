Trump geldi, dolar güçlendi

21 Ocak 2025 10:51 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 10:58

Trump’ın ticaret politikaları doları güçlendirdi, Meksika pezosu ve Kanada doları değer kaybetti. Çin yuanı ise tedirgin piyasalarda hafif geriledi.

ABD​ Başkanı Donald Trump’ın ticaret ve gümrük​ politikalarına dair açıklamaları, küresel piyasalarda dalgalanmaya neden oldu. Trump’ın göreve başlamasının ardından Asya ve Avrupa piyasalarında volatilite dikkat çekti.

Trump​, göreve başlar başlamaz Kanada​ ve Meksika’dan ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanabileceğini söyledi. Bu açıklama, özellikle Meksika​ pezosunda yüzde 1 değer kaybına yol açarken, Kanada doları son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

AVRUPA VE ÇİN’E YÖNELİK PLANLAR GERGİNLİK SEBEBİ

Trump, Avrupa Birliği ile olan ticaret açığını kapatmak için enerji ihracatını artırmayı ve otomotiv sektöründe yeni düzenlemeler yapmayı planladığını ifade etti. Ayrıca, Çin’den ithal edilen ürünlere yüzde 60’a kadar gümrük vergisi getirilmesi gündemde. Ancak bu konuda henüz somut bir adım atılmadı.

Çin piyasaları Trump’ın açıklamalarına temkinli yaklaştı. Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,08 düşerken, Hong Kong Hang Seng Endeksi yüzde 0,79 artış gösterdi. Çin yuanı ise dolar karşısında hafif değer kaybetti.

KRİPTO PARA VE PETROL PİYASALARI DA HAREKETLİ

Trump yönetiminin kripto para politikalarına daha esnek yaklaşacağı beklentisi, dijital varlık piyasasında bir ralliyi tetikledi. Ancak Trump’ın yeni kripto token’ı yüzde 20 değer kaybederek 35,27 dolara geriledi. Bitcoin ise yüzde 0,08 düşüşle 102.460 dolara indi. Petrol piyasalarında ise Trump’ın ABD’de petrol ve doğal gaz üretimini artırmak için ulusal acil durum ilan etmeyi düşündüğü açıklaması etkili oldu. Brent petrol fiyatı varil başına 80,1 dolarda sabit kalırken, Batı Teksas tipi ham petrol yüzde 0,8 düşüşle 77,24 dolardan işlem gördü.

YATIRIMCILAR ENDİŞELİ

Uzmanlar, Trump’ın ticaret politikalarının piyasalarda dalgalanmalara yol açacağını ve belirsizliklerin süreceğini öngörüyor. Özellikle gümrük vergisi tehditleri, küresel ticaret üzerinde baskı oluştururken, piyasalarda dalgalanmanın devam etmesi bekleniyor.