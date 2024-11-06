Trump gümrük vergisi tehditlerini cebinde tutuyor! Rahatsız edici bir ticaret savaşı yolda

06 Kasım 2024 12:12 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 12:29

Donald Trump zengin, iş adamı ve politikacı, popülist hareketini yeniden canlandırarak ve destekçilerini Cumhuriyetçi Parti'de iktidara taşıyarak ikinci ve ardışık olmayan dönemini kazanarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i yendi. Beyaz Saray için tarihi olarak çekişmeli geçen yarışta seçimleri kazandı. Donald Trump, kazandığı zaferin ardından Beyaz Saray'a gidecek.

Donald Trump​, Demokrat aday ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris​'e karşı amansız bir kampanya yürüttü. Eski Başkan Donald Trump, 2024 başkanlık yarışında zaferini ilan etti. Piyasalar vergi artışları ve tarifeler​ riskinden kaçınmayı başarsa bile, Trump'ın açık fonlu planları enflasyonu düşürme yolunda ilerlemeyi durdurma ve tahvil piyasasında tepkiye yol açma riski taşıyor. Bu, FED'in devam eden faiz indirimlerini tehlikeye atabilir ve hisse senedi piyasası değerlemelerini sıkıştırabilir.

TRUMP VE GÜMRÜK VERGİSİ​ TEHDİTLERİ

Trump yönetiminde birçok endüstri ve şirket için rahatsız edici bir ticaret savaşı bekleniyor. Trump yönetiminin gümrük vergileri ve göç konusundaki pozisyonları ekonomide önemli bir bozulmaya ve neredeyse kesinlikle bir durgunluğa yol açabilir.

Ticaret savaşının ilk aşaması 2018'de başladığında Trump, Çin'den 300 milyar dolar değerinde ithalata gümrük vergisi koydu. Moody's Analytics'e göre bu, toplam ABD mal ithalatının yalnızca yaklaşık %10'u. Şimdi ise 3,5 trilyon dolarlık ithalatın tamamına %20 gümrük vergisi ve Çin mallarına %60 gümrük vergisi uygulanmasını savunuyor.

2018 VE 2019'DA YAPTIĞI TEHDİTLERİ YERİNE GETİRMEDİ

Trump 2018 ve 2019'da yaptığı bazı tehditleri yerine getirmedi. Müzakere gücünü artırmak için yine zorlu bir pozisyon almaya çalıştı. Yine de Moody's, genel bir %10 tarife ve ticaret ortaklarının ılımlı misillemesinin sığ bir durgunluğa neden olabileceğini tahmin etti.

Kuruluşa göre, konomik büyüme ilk iki yılda üç yüzde puanı kadar engellenecek. İşsizlik %5'i geçecek, çekirdek tüketici fiyatları fazladan bir yüzde puanı yükselecek ve S&P 500 %6'lık bir kesintiye uğrayacak.

ÇİN, ABD İLE 'KAZAN-KAZAN İŞBİRLİĞİ' UMUYOR

Çin, Trump'ın başkanlık seçiminde zafere kazanmasıyla birlikte ABD ile "barışçıl bir arada yaşama" umudunu dile getirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, düzenli bir brifingde yaptığı konuşmada, "Çin-ABD ilişkilerine karşılıklı saygı, barışçıl bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkeleri temelinde yaklaşmaya ve bunları yönetmeye devam edeceğiz." dedi. "ABD'ye yönelik politikamız tutarlı oldu" diye de ekledi.

FED FAİZ İNDİRİMLERİ

Moody's, Fed'in daha yüksek faiz harcamalarına ve 10 yıllık Hazine getirisinde sürekli bir artışa katkıda bulunacağını öngördü. Fed, ekonominin nasıl göründüğüne bağlı olarak farklı tepki verecek.

TÖKEZLEYEN BİR İŞ PİYASASINA DAİR ENDİŞELER

Fed'i 18 Eylül'de temel faiz oranını 50 baz puan düşürmeye yöneltti, ancak ekonominin direnç göstermesiyle bu korku azaldı. Ticaret Bakanlığı Çarşamba günü, GSYİH'nin %3 büyümenin ardından yıllık %2,8 oranında arttığını bildirdi. Tüketiciler aslında %3,7 oranında harcama yaparak hız kazandı.

Wall Street, Fed'in faiz oranlarını önemli ölçüde düşürmesi gerekip gerekmediği konusunda bölünmüş durumda. 2024 seçim sonuçları bu tartışmayı yoğunlaştırdı.

Yatırımcılar, vergi kesintilerinin, daha yüksek federal harcamaların ve enflasyonist tarifelerin Fed'in faiz indirimi döngüsüne erken bir son verebileceği riskini konuşuyor.

Fed, bir sonraki toplantısını seçimden sonraki gün başlatıyor. Fed Başkanı Jerome Powell muhtemelen mali politikayla ilgili sorular etrafından dolaşacak.