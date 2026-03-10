Trump konuştu, Bitcoin coştu: Kriptoda kritik eşik aşıldı

Kategoriler
İstanbul
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşının "çok yakında" sona ereceği açıklaması sonrası Bitcoin yeniden 70 bin doların üzerine çıktı. Jeopolitik tansiyonun düşebileceğine yönelik beklentiler kripto para piyasasına da olumlu yansıdı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yaşanan çatışmanın "çok yakında" sona erebileceğine yönelik mesajları, küresel piyasalarda jeopolitik risklere ilişkin endişelerin hafiflemesine neden oldu.
Bloomberg'te yer alan habere göre bu atmosferin etkisiyle kripto para piyasasında hareketlilik artarken, Bitcoin dört günlük aranın ardından yeniden 70 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.
Bitcoin dört gün aradan sonra yeniden 70 bin doların üzerine çıkarak erken Asya işlemlerinde yüzde 2,32 artışla 70.581 dolara ulaştı.
Dijital para piyasası, Trump’ın çatışmanın “çok yakında” çözüleceğini söylemesinin ardından hisse senetleri ile yükseldi ve petrol fiyatları geriledi. Diğer kripto paralar da değer kazandı ancak Bitcoin kadar hızlı yükselmedi.