Trump-Musk gerilimi büyüdü! Tesla hisseleri düşüşte

ABD Başkanı Donald Trump ile Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk arasında vergi indirimi tasarısı nedeniyle yaşanan gerilim, piyasaları da sarstı. Trump’ın açıkladığı yeni vergi düzenlemesine Musk’tan gelen sert eleştiriler sonrası, iki isim arasında karşılıklı açıklamalar tansiyonu yükseltti.

Trump'ın danışmanlık görevinden kısa süre önce ayrılan Musk'ın, Kongre'nin gündemindeki vergi indirimi tasarısını sert sözlerle eleştirmesi, iki isim arasındaki tansiyonu yükseltti. Bu gelişmeyle, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri de olumsuz etkilendi. Tesla'nın hisseleri Trump ile Musk arasındaki tartışmanın büyümesiyle yüzde 14,3 değer kaybetti.

150 MİLYAR DOLARLIK KAYIP

Hisselerinde yaşanan düşüş, elektrikli otomobil üreticisinin piyasa değerinde yaklaşık 150 milyar dolarlık kayba yol açtı.

GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

New York borsası, Tesla hisselerindeki düşüşün ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmenin önüne geçmesiyle günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,25 azalarak 42.319,74 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,53 azalışla 5.939,31 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,83 kayıpla 19.298,45 puana geriledi.