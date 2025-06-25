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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Trump, Powell’dan istediği indirimi alamayacak

Fed Başkanı Jerome Powell, bu yıl enflasyonda “anlamlı” bir artış beklediklerini söyleyerek faizleri düşürmeme kararını savundu. Donald Trump ise sosyal medya üzerinden Powell’a sert yüklendi.

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Trump, Powell’dan istediği indirimi alamayacak
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 09:18

Amerika Merkez Bankası (Fed), 2025 yılı içinde henüz faiz indirimine gitmedi. Faizler Temmuz 2023’ten bu yana yüzde 4,25 ila 4,5 aralığında sabit tutuluyor. Nedeni ise enflasyona dair yapılan yeni tahminler.

Fed Başkanı Jerome Powell, Salı günü Kongre’de yaptığı konuşmada, yılın ilerleyen dönemlerinde “anlamlı bir enflasyon artışı” beklediklerini belirtti. Bu yüzden faiz indirimi için aceleci davranmadıklarını, ekonominin nasıl bir yön çizeceğini daha net görmek istediklerini vurguladı.

Trump, Powell’dan istediği indirimi alamayacak

TRUMP’TAN POWELL’A: “İKİ ÜÇ PUAN DÜŞÜR!”

Powell’ın temkinli yaklaşımı, Başkan Donald Trump’ı bir kez daha çileden çıkardı. Powell’ın açıklamalarından sadece saatler önce sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump faizlerin “şu ankinden iki ya da üç puan daha düşük” olması gerektiğini savundu.

“Bu inatçı ve aptal kişiyle Kongre gerçekten ilgilenmeli,” diyen Trump, Powell’ı yıllar boyunca sürecek ekonomik zararlarla suçladı.

Trump, Powell’dan istediği indirimi alamayacak

POWELL: “NE OLACAĞINI GÖRMEDEN İNDİRİM OLMAZ”

Powell, Kongre’de Demokrat üyelerin yönelttiği Trump’la ilgili sorulara cevap vermekten kaçındı. “Seçilmiş yetkililerin politikalarına dair yorum yapmam uygun değil,” dedi. Ancak enflasyon ve faiz konusundaki duruşunu yineledi: “Faizler ekonominin gidişatına bağlı. Ama şu an belirsizlik çok yüksek. Özellikle Trump’ın gümrük tarifeleri, piyasalarda ciddi dalgalanmalara neden oldu.”

TARİFE ETKİSİ YAZ AYLARINDA HİSSEDİLECEK

Nisan ayında devreye giren yeni gümrük tarifelerinin etkilerinin, yaz aylarında hissedilmeye başlanacağı öngörülüyor. Çünkü birçok ithalatçı, stoklarını önceden doldurmuştu. Stoklar azaldıkça, yüksek vergili ürünler devreye girecek ve fiyatlara yansıyacak.

Powell, “Şu anda bu etkinin zamanı geldiğini düşünüyoruz. Eğer fiyatlar artmazsa da bu önemli olacak, artarsa da,” diyerek Fed’in ihtiyatlı duruşunu savundu.

Trump, Powell’dan istediği indirimi alamayacak

BEYAZ SARAY’DA HUZURSUZLUK BÜYÜYOR

Trump sadece kamuoyu önünde değil, zaman zaman doğrudan Powell’ı görevden alma ya da kendisini Fed başkanı olarak atama gibi çıkışlarla da gündem oluyor. Son enflasyon raporunun sadece yüzde 0,1’lik bir artış göstermesine rağmen Trump cephesi ısrarcı. Başkan Yardımcısı JD Vance da Powell’a tepki gösterdi: “Fed’in faiz indirimi yapmayı reddetmesi, doğrudan bir para politikası hatasıdır.”

FED’İN BEKLENTİSİ: BU YIL İÇİNDE İKİ İNDİRİM

Geçtiğimiz hafta açıklanan Fed yetkililerinin bireysel öngörülerini içeren rapora göre, 2025 yılı bitmeden iki kez faiz indirimi yapılması bekleniyor. Ancak bu, Powell’ın da altını çizdiği gibi, “ekonominin izleyeceği yola” bağlı.

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ETİKETLER
#fed
#jerome powell
#jerome powell
#enflasyon
#faiz
#donald-trump
#Donald Trump
#Amerika Merkez Bankası
#Ekonomik Politika
#Ekonomi
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