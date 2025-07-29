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 | Bengü Sarıkuş

Trump-Rusya gerilimi petrolü harekete geçirdi

Petrol, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'yı Ukrayna ile hızlı bir ateşkese varması aksi taktirde yaptırımlara maruz kalacağını söylemesiyle yükseldi.

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Trump-Rusya gerilimi petrolü harekete geçirdi
KAYNAK:
Bloomberg
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 17:02
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 17:02

, Başkanı ’ın, ’yı ile hızlı bir ateşkese varmaya zorlaması ya da aksi takdirde ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmasının ardından yükseldi. Bu gelişme, + üyesi olan Rusya’dan yapılacak ham petrol arzının kesintiye uğrayabileceğine dair endişeleri artırdı.

Trump-Rusya gerilimi petrolü harekete geçirdi

Brent petrolü, önceki seansta yüzde 2,3 yükselerek son iki haftanın en büyük artışını kaydettikten sonra varil başına 70 dolara yakın işlem gördü. ABD ham petrolü (WTI) ise 67 dolar civarında işlem gördü. Trump, Moskova’ya düşmanlıkları sona erdirmesi için 10-12 günlük yeni bir süre tanıyacağını ve bir anlaşma sağlanamazsa “ikincil yaptırımlar” uygulayacağını açıkladı.

Trump-Rusya gerilimi petrolü harekete geçirdi

Trump’ın bu hamlesi, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya karşı aldığı son yaptırım dalgasının hemen ardından geldi. AB yaptırımları, Hindistan merkezli Nayara Energy gibi şirketleri de kapsıyor. Küresel piyasalar şu anda, 1 Ağustos’a kadar yapılması gereken ABD ticaret anlaşmalarına ve Eylül ayı arz politikasını belirleyecek olan yaklaşan OPEC+ toplantısına odaklanmış durumda.

Trump-Rusya gerilimi petrolü harekete geçirdi

Rusya konusunda, Trump Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Başkan Vladimir Putin’in önceki ateşkes çağrılarını reddetmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. ABD Başkanı başlangıçta Moskova’ya 50 günlük bir ateşkes süresi vermişti, bu süre 2 Eylül’de sona erecekti.

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#petrol
#opec
#Abd
#Donald Trump
#Rusya
#Ukrayna
#Ekonomik Yaptırımlar
#Ekonomi
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