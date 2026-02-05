Trump rüzgârı terse mi döndü? Bitcoin’de dikkat çeken hareket

Kategoriler
Kripto piyasasında sert satışlar hız kazandı. Bitcoin, Donald Trump’ın seçimi kazandığı 6 Kasım 2024’ten bu yana görülen en düşük seviyelere inerken, yatırımcı duyarlılığı “aşırı korku” bölgesine girdi.
Kripto para piyasalarında sabah saatleri sert bir tabloyla açıldı. Yatırımcıların riskten kaçınma eğiliminin güçlenmesi, Bitcoin’i uzun süredir görülmeyen seviyelere itti. En büyük kripto para birimi, 70 bin dolar bandına kadar gerileyerek 6 Kasım 2024’ten bu yana en düşük noktayı test etti. Bitcoin, sabah saatlerinde 70.612,61 doları gördü; şu sıralarda ise düne göre yüzde 2,6 kayıpla 70.715,42 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin’in 70 bin dolar civarını en son Donald Trump’ın başkanlık seçimini kazandığı 6 Kasım 2024’te görmesi dikkat çekiyor. Trump’ın kripto paralara yönelik destekleyici söylemleri sonrası fiyatlar hızla yükselmiş, Bitcoin 14 Ağustos 2025’te 124.457 dolarla tarihi zirvesini görmüştü. Ancak gelinen noktada, o güçlü rallinin büyük kısmı geri verilmiş durumda.
Yıl başından bu yana Bitcoin’deki kayıp yüzde 19’a ulaşırken, son bir yıldaki düşüş ise yüzde 30’u buldu. Piyasadaki bu geri çekilme, yalnızca Bitcoin’le sınırlı kalmadı.
Bitcoin’deki düşüş, altcoin piyasasını da sürükledi. Ethereum fiyatı yüzde 1,2 gerileyerek 2.100 dolar seviyesine indi. Son dönemin dikkat çeken projelerinden Solana ise 90 dolar bandını test etti. Genel tabloya bakıldığında, kripto varlıklarda satış baskısının yaygınlaştığı görülüyor.
Kripto piyasa yapıcısı Efficient Frontier’da iş geliştirme başkanı Andrew Tu, mevcut havanın yatırımcı psikolojisini net biçimde yansıttığını söylüyor. Tu’ya göre, “Kripto duyarlılığı şu anda aşırı korku içinde, çünkü piyasa geçen hafta boyunca çöktü.”