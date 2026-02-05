Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Trump rüzgârı terse mi döndü? Bitcoin’de dikkat çeken hareket

Şubat 05, 2026 10:27
1
Trump rüzgârı terse mi döndü? Bitcoin’de dikkat çeken hareket

Kripto piyasasında sert satışlar hız kazandı. Bitcoin, Donald Trump’ın seçimi kazandığı 6 Kasım 2024’ten bu yana görülen en düşük seviyelere inerken, yatırımcı duyarlılığı “aşırı korku” bölgesine girdi.

2
Trump rüzgârı terse mi döndü? Bitcoin’de dikkat çeken hareket

Kripto para piyasalarında sabah saatleri sert bir tabloyla açıldı. Yatırımcıların riskten kaçınma eğiliminin güçlenmesi, Bitcoin’i uzun süredir görülmeyen seviyelere itti. En büyük kripto para birimi, 70 bin dolar bandına kadar gerileyerek 6 Kasım 2024’ten bu yana en düşük noktayı test etti. Bitcoin, sabah saatlerinde 70.612,61 doları gördü; şu sıralarda ise düne göre yüzde 2,6 kayıpla 70.715,42 dolardan işlem görüyor.

3
Trump rüzgârı terse mi döndü? Bitcoin’de dikkat çeken hareket

SEÇİM SONRASI RALLİ SİLİNİYOR

Bitcoin’in 70 bin dolar civarını en son Donald Trump’ın başkanlık seçimini kazandığı 6 Kasım 2024’te görmesi dikkat çekiyor. Trump’ın kripto paralara yönelik destekleyici söylemleri sonrası fiyatlar hızla yükselmiş, Bitcoin 14 Ağustos 2025’te 124.457 dolarla tarihi zirvesini görmüştü. Ancak gelinen noktada, o güçlü rallinin büyük kısmı geri verilmiş durumda.

4
Trump rüzgârı terse mi döndü? Bitcoin’de dikkat çeken hareket

Yıl başından bu yana Bitcoin’deki kayıp yüzde 19’a ulaşırken, son bir yıldaki düşüş ise yüzde 30’u buldu. Piyasadaki bu geri çekilme, yalnızca Bitcoin’le sınırlı kalmadı.

5
Trump rüzgârı terse mi döndü? Bitcoin’de dikkat çeken hareket

ETHEREUM VE SOLANA DA BASKI ALTINDA

Bitcoin’deki düşüş, altcoin piyasasını da sürükledi. Ethereum fiyatı yüzde 1,2 gerileyerek 2.100 dolar seviyesine indi. Son dönemin dikkat çeken projelerinden Solana ise 90 dolar bandını test etti. Genel tabloya bakıldığında, kripto varlıklarda satış baskısının yaygınlaştığı görülüyor.

6
Trump rüzgârı terse mi döndü? Bitcoin’de dikkat çeken hareket

“AŞIRI KORKU” UYARISI

Kripto piyasa yapıcısı Efficient Frontier’da iş geliştirme başkanı Andrew Tu, mevcut havanın yatırımcı psikolojisini net biçimde yansıttığını söylüyor. Tu’ya göre, “Kripto duyarlılığı şu anda aşırı korku içinde, çünkü piyasa geçen hafta boyunca çöktü.”

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.