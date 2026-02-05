Trump rüzgârı terse mi döndü? Bitcoin’de dikkat çeken hareket

Kripto para piyasalarında sabah saatleri sert bir tabloyla açıldı. Yatırımcıların riskten kaçınma eğiliminin güçlenmesi, Bitcoin’i uzun süredir görülmeyen seviyelere itti. En büyük kripto para birimi, 70 bin dolar bandına kadar gerileyerek 6 Kasım 2024’ten bu yana en düşük noktayı test etti. Bitcoin, sabah saatlerinde 70.612,61 doları gördü; şu sıralarda ise düne göre yüzde 2,6 kayıpla 70.715,42 dolardan işlem görüyor.