Trump saldırısı sonrası dolar güçlendi, uzmanlar iki para birimi için uyardı

15 Temmuz 2024 09:10 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 09:13

Donald Trump’a suikast girişimi ABD siyasetini karıştırdı. Trump’ın seçimleri kazanacağına dair beklentilerle dolar yükseldi, kripto para piyasalarında da yukarı yönlü hareketler görüldü.

İKİ HAFTANIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Tüm dünya siyaseti ve küresel piyasalar ABD başkanlık yarışının en güçlü adayı olan Trump’a yapılan saldırıyı konuşuyor. Yaşanan gelişme ile dolar, G10 ülkelerinin para birimlerine karşı yükseldi. En büyük etki ise Bitcoin’de görüldü. Kripto para, 62 bin doları aşarak iki haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Japonya piyasalarının kapalı olduğu günde diğer Asya Borsaları çoğunlukla düştü. S&P 500 endeks vadeli kontratları yükseldi.

DOLARDA YÜKSELİŞ BEKLENTİMİZİ KORUYORUZ

Toronto Dominion Bank’tan Mark McCormick “Haberler, Trump’ın kazanacağı beklentisini artırıyor. Yılın ikinci yarısı ve 2025’in ilk yarısı için dolarda yükseliş beklentimizi koruyoruz” değerlendirmesini yaptı.

YUAN VE MEKSİKA PESOSU İÇİN UYARDI

Saxo Capital Markets Stratejisti Charu Chanana piyasalarda Trump’ın yeniden Başkan seçilme olasılığının daha güçlü olarak fiyatlandığını belirterek “Bu yuan ve Meksika pesosu için olumsuz olabilir.” yorumunu yaptı.

ABD’de Cumhuriyetçilerin desteklenmesi, daha gevşek mali politikalar ve yüksek gümrük tarifeleri anlamına gelirken, bu doların güçlenmesine, tahvillerin gerilemesine neden oluyor.

Bu hafta küresel piyasalarda Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşması, Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı, Euro Bölgesi enflasyon verileri ve bölgesel Fed Başkanlarının konuşmaları takip edilecek.